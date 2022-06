Presidirá Joan Sarroca Consejo Consultivo de Vialidad por tres años

Chihuahua, Chih.- El empresario Joan Sarroca fue electo como presidente del Consejo Consultivo de Vialidad para el periodo 2022-2025.

El pasado viernes 17 de junio se llevó a cabo asamblea general extraordinaria para la elección de la nueva mesa directiva del consejo consultivo de vialidad para el mencionado periodo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua y en el propio reglamento del organismo.

Dicha asamblea tuvo verificativo a las 19:00 hrs. en el Salón Tarahumara de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Chihuahua.El Comité de Elecciones recibió el registro de 2 planillas en tiempo y forma, la primera denominada “Educación y Prevención”, encabezada por el C. Joan Sarroca Rey; la segunda denominada “A Cambio de Nada Mas que la Satisfacción de Servir”, encabezada por el c. Luis Carlos Chávez, en ambos casos, acompañados por sus respectivos Consejeros colaboradores.

Durante el desarrollo de la Asamblea, el Presidente del Comité de Elecciones, C. Cruz Baeza, informó a los asistentes que se recibió un documento en el cual el C. Luis Carlos Chávez, que encabezaba la planilla “A Cambio de Nada Mas que la Satisfacción de Servir” manifestaba su intención de declinar a su aspiración de dirigir el organismo y sumarse al proyecto encabezado por el C. Joan Sarroca, con la intención de fortalecer al CCV.

La Asamblea se llevó a cabo en Primera Convocatoria, contando con la participación de los representantes de 38 organismos integrantes del CCV, lo cual pone de manifiesto el gran interés de participar en el proceso electoral del mismo.

La elección se llevó a cabo a mano alzada para votar a favor de la planilla “Educación y Prevención”, misma que obtuvo el apoyo de 37 integrantes y una abstención.

El Comité de Elecciones dio a conocer que el ganador de la contienda fue la planilla “Educación y Prevención” y nombró a Joan Sarroca Rey, presidente electo del organismo, mismo que aprovecho el momento para enviar un mensaje de unidad y dar a conocer a los integrantes de su Mesa Directiva siendo estos los siguientes: Abril González Armendáriz, Tesorera; Cristina de la Fuente, Coordinadora de la Mesa de Educación; .Alba Flores, Coordinadora de la Mesa de Leyes; Raúl Rojas, Coordinador de la Mesa de Infraestructura.

Asimismo Maria Guadalupe Longoria, Coordinadora de la Mesa de Comunicación; . Antonio Ríos, 1er Vocal; Jorge Fuentes, 2do Vocal y Luis Carlos Bustamante, Secretario.

La toma de protesta del Presidente Electo y su Mesa Directiva tendrá verificativo el próximo viernes 1ro de julio del presente año a las 19:00 hrs. en el Salón 25 de marzo del Palacio de Gobierno.