Prestamos y compra de inmuebles vulnerables ante lavado de dinero

Tomada de internet

La compra-venta de inmuebles, préstamos, venta de joyas, de automóviles, obras de arte y de comercio exterior, son las actividades vulnerables que en México se pueden utilizar, sin que el propietario lo sepa, para el lavado de dinero, señaló ayer Rocío Beltrán del Río, presidenta de la Comisión Local de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Noreste.

En rueda de prensa acompañada del presidente del Instituto y Colegio de Contadores Públicos, Jesús José Barrera dijo que el lavado de dinero es algo muy grave no solo en México sino en el ámbito internacional, y en el país, las actividades ilícitas que incurren más en esta actividad es el narcotráfico y la corrupción.

Rocío Beltrán del Río dijo que a través del lavado de dinero se busca borrar la huella del origen ilícito de dinero en diversas empresas en las que muchas veces ni siquiera el propietario está enterado, como es el caso de las actividades vulnerables mencionadas.

Advirtió que muchos empresarios ni siquiera están interesados de que están obligados a la prevención del lavado y que su actividad es de las llamadas vulnerables.

Ellos tienen que tener un registro inicial ante el SAT, enviar avisos a la autoridad del expediente de su cliente y no cumplen con la serie de restricciones de venta en efectivo, cheque o transferencia electrónica.

Informó que entre el Instituto y Colegio de Contadores Públicos y la Comisión Local de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Noreste llevarán a cabo un Diplomado de Prevención de Lavado de Dinero 2021 que se ofrecerá de manera virtual que consta de ocho módulos a desarrollarse entre mayo y junio, empezado el próximo 18 de mayo.

La capacitación abordará temáticas como generalidades, grupo de acción financiera internacional, enfoque basado en riesgos, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; actividades vulnerables, infracciones y sanciones en materia de prevención de lavado de dinero, ética profesional y normas para atestiguar.

Rocío Beltrán del Río dijo que quienes se dedican a la compra-venta de inmuebles, préstamos, venta de joyas, de automóviles, obras de arte y de comercio exterior, son los que deberían estar más interesados en la capacitación ya que son los que tienen las actividades más vulnerables de incurrir en actos de lavado de dinero.

Planteó que en ocasiones este problema se relaciona con ciertas actividades ilícitas, el narcotráfico y la corrupción, las cuales, son las vías que más se utiliza para el lavado de dinero.

No obstante, hay diversos giros vulnerables para ese ilícito, como por ejemplo la venta de automotores, en donde una persona puede llegar a un negocio con dinero que viene del narco o de la corrupción y busca adquirir la unidad y de esa forma lavar el efectivo.

Por eso, la autoridad regula al que vende el automóvil para que desde ahí se impida el ilícito, por lo que impone restricciones en efectivo, cheque o transferencia y no se pueda hacer operaciones altas. Asimismo, se trata de impedir esa posibilidad de lavado en áreas inmobiliarias.

Rocío Beltrán del Río recordó que cuando se sabe de una persona que se dedica al narcotráfico lo que se le ve son bienes inmuebles, muebles o joyería con lo que buscan borrar la huella al dinero ilícito.

Informó que hay sanciones para el empresario que realiza la actividad vulnerable y no cumple con la ley, las cuales van aumentado conforme a la gravedad de la falta, como el no presentar avisos, no tener expediente del cliente para la vigilancia, no cumplir con las restricciones de efectivo, entre otras.

Finalmente exhortaron a asistir al Diplomado el cual tendrá un costo de 5,500 pesos para socios del Instituto y Colegio de Contadores; de 6,500 pesos a público en general y de 1,00 pesos por módulo. Para más información en el teléfono 614-430-0458 y 430-1048.