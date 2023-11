Presume exfiscal autos de colección

/ Exhibición de autos de colección en Carvel de ‘El Platanito’

Chihuahua.- El exfiscal general, César Augusto Peniche Espejel, presume sus automóviles de colección en la gasolinera Carvel, ubicada cerca del parque “El Platanito”, la cual no ha sido terminada por las oposición de los vecinos, ya que la consideran un perjuicio para esta zona habitacional.

Los vehículos exhibidos en dicha estación inconclusa, y que aparecen en el Registro Público Vehicular (Repuve) a nombre de César Peniche, son un Renault Caravelle 1961, color perla, y un Plymouth Valiant 1971, color verde.

El gusto de Peniche Espejel por los automotores de colección ya había sido mostrado en la declaración “3 de 3” que presentó en 2016 -la última de la que se tiene registro público-, en la que aparecían como parte de su patrimonio cinco vehículos, tres de ellos de modelos clásicos.

En ese documento, el exfuncionario plasmó tener un Renault 1982, adquirido en 1994 por 5 mil pesos; un Datsun 240 Z 1961, comprado en 2011 por 26 mil pesos y un Valiant 1969, que adquirió también en 2011 por 24 mil pesos.

Al exfuncionario también se le llegó a relacionar con las gasolineras Carvel hacia 2021, al final de la administración de Javier Corral Jurado, debido a que se presumía que dicha empresa tenía un contrato con el gobierno estatal para suministrar combustible a una estación de servicio dentro del Complejo Estatal de Seguridad (C4).

En ese mismo año, la empresa de energéticos fue señalada por el Gobierno Federal de simular la importación de gasolinas mediante documentación falsa y de vender, en su lugar, combustible ordeñado de los ductos de Pemex.

El informe que se dio a conocer establecía que era las empresas Energética Carvel, S.A. de C.V.; FASE Chihuahua, S. A. de C.V., Combustibles Juan Pablo II, SA de CV; Servicio y Lubricantes Luga SA de CV; así como Servicio Vialidad, las que estarían incurriendo en esta práctica.

No obstante, el mismo César Peniche minimizó las acusaciones al declarar que no existían denuncias formales por este delito pues, aunque es de competencia federal, en la entidad no había una problemática grave de “huachicol” como en otros estados.

En marzo de ese año, la empresa emitió un comunicado en el que rechazó que fuera a colocar una gasolinera en dicho lugar, así como los señalamientos de la venta de “huachicol”.

Sin embargo, no negó su relación de negocios con el entonces funcionario.

Desde noviembre de 2019, Carvel comenzó con la construcción de una estación de servicio en la intersección de las calles Motolinia y Dolores Hidalgo, de la colonia Infonavit, justo donde termina el parque “El Platanito”.

Ante ello, los vecinos del sector iniciaron diversas manifestaciones al considerar que se trata de un espacio público que no puede ser utilizado para construir una infraestructura de ese tipo, pues pone en riesgo a los habitantes al ser una zona habitacional.

Sin embargo, Carvel se impuso ante las quejas y, con la anuencia de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología continúo con la obra sin que hasta la fecha haya podido entrar en operaciones, pues la inconformidad de los colonos no ha desaparecido.