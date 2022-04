Primera labor en Canaco es 'operación cicatriz': Omar Armendáriz

Chihuahua.- A unas horas de ser electo presidente en la 135 Asamblea Anual Ordinaria de la Canaco Servytur Chihuahua, Omar Armendáriz dijo que una de las primeras acciones en llevar a cabo es la “operación cicatriz”, reunirse con la otra planilla y escuchar las ideas y los planes que traían, ya que “a final de cuentas la intención que tenían era el bien del comercio”.

El nuevo presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua (Canaco), destacó además que lo que más le interesa es fortalecer a los micros, pequeños y medianos comerciantes.

Señaló que en este segmento esta el mayor flujo del comercio y es ahí donde se genera la mayor parte del Producto Interno Bruto (PIB) de la ciudad, por lo que es necesario y de su mayor interés apoyarlos con servicios, en el tema operativo, ahorro de costos y ofrecerles una capacitación disruptiva.

El líder del comercio organizado agradeció públicamente a todos los socios, comerciantes y a la comunidad de Chihuahua por creer en el proyecto de Omar Armendáriz y enfatizó, “ no los voy a defraudar, soy una persona muy trabajadora, muy estructurada, me gusta dar resultados y no voy a defraudar a los socios”.

Señaló que dará todo de sí para que todo salga bien, con un grupo autodirigido que va a ser el Consejo Directivo.

Omar Armendáriz anunció que de inmediato empezarán a desarrollar las propuestas que se plantearon como el caso de instalar la Ventanilla Única en la sede de la Cámara de Comercio, un proyecto que se trae muy platicado con el presidente municipal Marco Bonilla.

Indicó que la Ventanilla va a ayudar con los temas de los trámites para abrir los negocios, ya que se sabe que muchas veces el micro empresario empieza y dura hasta seis o siete meses en abrir su empresa.

“Lo que interesa es que la economía crezca de inmediato, que los negocios empiecen a trabajar rápido”, subrayó.

El presidente de Canaco dijo que iniciaran con una fuerte promoción del financiamiento de paneles solares, pero con el beneficio de que los comerciantes no tendrán que dar un enganche.

Planteó que aunque el ahorro en el pago de energía eléctrica es muy bueno, mucha gente se abstiene de hacer esa inversión porque el pago inicial es alto.

Armendáriz Jurado detalló que el apoyo se trata de un financiamiento federal que ya ha dado resultado a varios negocios y para su mejor aprovechamiento se encontró la empresa correcta, la cual con unos tres trámites aprueba la operación y al cabo de mes y medio se instalan los paneles en los negocios de los asociados, lo cual es un beneficio bueno y rápido.

Indicó que también se iniciará la restructuración de la capacitación de los socios con apoyo del Instituto Canaco de Alta Dirección, el cual surgió de la idea de la invitación de que la Cámara le entrara al Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (Ipade), pero se vio que eso no era posible ya que para eso se requería de inversiones de 700 a 800 mil pesos, lo cual no se tiene.

Sin embargo, al ver que éste tiene casos de éxito y los enfoca a economía, finanzas y mercadotecnia, se vio que en la Cámara de Comercio se tiene muchas historias de éxito que pueden servir mucho a los emprendedores.

Comentó que muchas personas piensan que los grandes empresarios iniciaron así, cuando la realidad es que estos empresario saben lo que es levantar un negocio casi de cero.

A los emprendedores les hace falta escuchar estas historias de éxito ya que a veces no escuchan y andan con sus propias fuerzas e ideas, por lo que esta promoción de historias serán de mucho provecho y animará a quienes están empezando.

El presidente de Canaco reiteró que a través de una capacitación disruptiva se va a fortalecer a los micro, pequeños y medianos comerciantes, lo cual es lo que más le interesa.

Destacó el hecho de recibir la segunda mejor Cámara del país en una ciudad tan importante como es Chihuahua, con fianzas sanas.

Señaló que entiende el tamaño de la responsabilidad que asumió, pero, recalcó que a final de cuentas ha venido trabajando por años en la Canaco y conoce su operación y como es una persona estructurada y financiera, sabe que sino se tiene finanzas, no hay negocio, por lo que se va a cuidar en ese sentido.

Precisó que la mayoría de los proyectos que se van a desarrollar son autosustentables y se cuidará mucho que la Cámara siga fuerte para cuando venga el próximo presidente, también la reciba así.

A pregunta expresa de la alta afiliación que hubo días antes de la Asamblea Anual Ordinaria, el presidente dijo que buscará que se queden permanentemente como socios ya que siempre es un orgullo ser Canaco.

Finalmente, dijo que la idea de hacer servicios disruptivos es cubrir la tercera necesidad del ser humano que es la pertenencia, la afiliación, el que siempre se busca algo que proteja, represente y fortalezca, por lo que esa es la misión y se entiende perfectamente. (Manuel Quezada Barrón / El Diario)

