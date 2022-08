‘Prioritariamente’ la presidencia es para Morena: Estrada

Chihuahua, Chih.- Luego de que diputada presidenta del Congreso del Estado declarara que no es una obligación ceder Morena la presidencia de la mesa directiva del Poder Legislativo, como segunda fuerza política, el coordinador de los diputados morenistas, Cuauhtémoc Estrada, la llamó a revisar la Ley Orgánica.

“Si revisamos la Ley Orgánica vamos a encontrar con claridad el derecho que tenemos, porque incluso han usado un término los diputados del PAN cuando no siquiera está en la ley, creo que es al artículo 68 que dice que la segunda fuerza política ocupará ‘preferentemente’ durante el segundo año de legislatura, pero no dice así, sino ‘prioritariamente’, y dice muy claro que la mesa directiva será alternada”.

Estrada Sotelo puntualizó que en el caso de Georgina Bujanda, llegó a la presidencia del Congreso porque se votó por unanimidad por ella, de común acuerdo, todas las fuerzas políticas votaron por ella bajo el acuerdo que el segundo año presidiría Morena, y como prueba mencionó el decreto de septiembre de 2021.

“Entonces me parece muy lamentable y desafortunado que alguien que está ocupando un lugar ahorita producto de ese acuerdo, se pronuncie a decir que necesariamente no tiene por qué ser, puesto que los acuerdos se tienen que cumplir, los abogados lo sabemos, sabemos que los acuerdos se cumplen y si no, no se establecen”.

Refrendó que por atribuciones de ley Morena tendrá su propuesta y pedirán una aplicación estricta de la Ley Orgánica, puesto que a pesar de contar con el derecho, en toda la existencia de la bancada de izquierda nunca ha presidido el Congreso de Chihuahua.

El escenario actual en el Congreso del Estado supone que una de las posibles propuestas de Morena, que son las diputadas María Antonieta Pérez, Adriana Terrazas y el diputado Benjamín Carrera, ocuparía la presidencia del Legislativo, sin embargo, también se maneja la posibilidad de los diputados priistas Georgina Zapata y Edgar Piñón, lo cual provoca una tensa calma respecto al tema de la transición.