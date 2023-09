‘Prioritario, juzgar con perspectiva de género’

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- La titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), Wendy Paola Chávez Villanueva, señaló la importancia de que las y los juzgadores que conforman el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), prioricen la perspectiva de género al momento de resolver casos en donde los presuntos responsables sean acusados del delito de feminicidio.

"Afortunadamente nosotros tenemos un alto porcentaje de sentencias condenatorias y de vinculaciones a proceso, pero en donde hemos recibido una determinación contraria ha sido en los casos de feminicidio, que de hecho, algunos de ellos han sido mediáticos y en los que la postura de la Fiscalía (con mucho respeto), ha sido el no estar de acuerdo con las opiniones del Tribunal cuando han determinado sentenciar por un delito menor o emitir una sanción en número de años que no aprobamos”, dijo la fiscal.

Lo anterior, fue expresado durante una entrevista exclusiva a este medio de comunicación en la que además, Chávez Villanueva dijo que el feminicidio es la máxima expresión de la violencia contra las mujeres y niñas.

EL ATERRADOR CASO DE CAMILA

“Un ejemplo de esto, es lo que pasó en el caso de Camila en donde únicamente se sancionó por ciertas figuras delictivas y que si bien es cierto, la persona estaba condenada, buscamos el reconocimiento de todas las imputaciones que realizó la Fiscalía porque queremos que a la hora de sentenciar se visibilice la máxima expresión de la violencia en contra de las mujeres que es el feminicidio, pero además queremos que no se minimicen las violencias que se ejercieron previamente”, externó Wendy Paola.

El 24 de octubre de 2018, la señora Gloria Yaneth vivió una de las peores vivencias de su vida al momento en el que su hija Seyni Camila C.M., fue raptada entre las calles Ramírez e Independencia, mientras jugaba cerca de su casa.

La pequeña fue secuestrada por Juan Manuel Villalobos González, quien era chofer de la plataforma de Uber y se entregó por si solo a las autoridades diciendo que tres hombres armados lo habían obligado a conducir y que ellos se habían llevado a la niña.

Sin embargo, mediante la tecnología, investigadores pudieron detectar que Juan Manuel había realizado llamadas de su celular en el entronque de la carretera a Delicias y el camino a San Diego de Alcalá y que tuvo actividad en Internet en una gasolinera cercana a la Puerta de Chihuahua en donde borró información de su celular, misma que pudo ser recuperada.

La Fiscalía Especial de la Mujer lo llevó ante la justicia y fue declarado culpable de dos delitos: violación y feminicidio y aunque recibió una condena de 115 años de prisión, el TSJ le absolvió la trata de personas en su modalidad de pornografía infantil y la desaparición cometida por particulares, por lo que la FEM presentó una apelación al estar en desacuerdo con esta determinación.

En enero del año pasado, el Magistrado del Tribunal de Alzada determinó aumentar la pena a 152 años de cárcel y condenarlo a pagar la cantidad de 2 millones 418 mil pesos por concepto de reparación del daño.

Este suceso generó una gran conmoción en la sociedad ya que Camila tenía varias huellas de violencia sexual y fue expuesta en un video en el que mostraba cómo el agresor cometió todo el crimen.

“Sé que hay partes de las reglas y de los procedimientos penales, pero finalmente son elecciones y en este caso, se vio que no se absorbió todo para el feminicidio, sino que sería una sanción por cada una de las conductas que la persona realizó y hay otros casos en donde los jueces eligen otras cuestiones. Entonces, es transitar a esta parte de que las personas sepan que no nada más es la muerte y que hubo violencia previa”, dijo la fiscal.

SENTENCIA DE SALMA FUE POSITIVA

En ese mismo sentido, la titular de la FEM dijo que está el caso de Salma Yahaira Montes Soto, quien fue asesinada en Delicias en el año 2019 por su expareja Kevin Gualberto P.H.

Los jueces Salvador Mario García de la Cadena Lamelas, Diana Mireya Peña Mauricio y Manuel Arturo Quintana Ramírez, le imputaron los delitos de feminicidio y desaparición cometida por particulares en perjuicio de Salma Yahaira, a la cual privó de la libertad, asesinó y luego desolló y mutiló.

La sentencia en este caso fue de 70 años, por lo que la titular de la FEM reconoció este fallo como un logro y un acierto por parte de los jueces.

“El caso de Salma por ejemplo, nosotros lo vimos como muy positivo en el sentido en el que el tribunal se pronunciara respecto a las dos conductas delictivas que nosotros le imputamos: la desaparición cometida por particulares y el feminicidio, que aunque sancionara por la conducta mayor al final, eso también deberá ser objeto posiblemente de una revisión donde corresponda, pues nosotros sí vemos que esa fue una acción positiva, de decir se cometieron estas dos conductas y no absolverla una dentro de la otra”, explicó.

Salma Yahaira, estudiante de Derecho de 22 años, salió de su casa en la mañana del 31 de mayo de 2019 para ir a su escuela, el Centro de Estudios Universitarios del Norte, pero luego fue llevada por sus amigos al Museo de Paleontología de Delicias, ubicado en la avenida Río Chuvíscar Norte #2, de la colonia Centro, ya que iba a verse con Kevin Gualberto.

Debido a que la joven nunca regresó a su vivienda, su familia la reportó como desaparecida ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Fue hasta el 7 de junio de ese año cuando las autoridades investigadoras localizaron sus restos a la orilla del canal drenaje, atrás del Rastro de Delicias.

Sin embargo, el reconocimiento no fue inmediato ya que Salma fue tratada con saña extrema. Los restos que encontraron en el canal correspondían solamente a la superior de un cuerpo desollado que carecía de costillas y manos, también se encontró músculo perteneciente a una pierna y fragmentos óseos de fémur.

Tras realizar los estudios periciales, los investigadores forenses determinaron que habría sido “descarnada” con un cuchillo, aunque en una pierna se encontraron restos de piel y músculo. Asimismo, establecieron que Salma fue asesinada el mismo día que se fue con Kevin; la causa de muerte fue laceración de grandes vasos de cuello, por herida cortante producida por arma blanca.

El 10 de junio, Kevin Gualberto fue detenido por agentes investigadores de la FEM y presentado ante un juez por el delito de desaparición forzada cometida por particulares. No obstante, el 18 de junio, el juez Alejandro Carrasco Borunda, dictó auto de no vinculación a proceso y dejó en libertad al imputado, argumentando que Salma se fue con él por su cuenta, por lo que no se configuraba dicho delito.

Tras apelar la resolución, la FEM logró que el imputado fuera procesado por la desaparición de Salma y también le formuló cargos como presunto autor de feminicidio. Tras varios amparos, el Ministerio Público finalmente logró llevarlo a juicio por ambos delitos.

RELACIÓN ENTRE LA VÍCTIMA Y EL AGRESOR NO EXIME EL DELITO

En la entrevista, Wendy Chávez señaló que el hecho de que las víctimas hayan tenido algún tipo de relación con su agresor no desvirtúa ni exime el delito de feminicidio y que de hecho, tuvo que haber modificaciones en el Código Penal para que esto quedara asentado y que no tuviera que ser una agravante.

“Anteriormente no estaba y lo aducimos previendo que se fuera a presentar una de estas circunstancias, sobre todo en Chihuahua que lamentablemente vivimos un alto índice o que teníamos un elevado número de casos de feminicidios de carácter íntimo en donde son las parejas o exparejas, es decir, las personas de los entornos próximos, quienes cometen los actos de violencia”.

SÓLO TRECE AÑOS DE CÁRCEL PARA ASESINO DE ARALY

Otro de los feminicidios que puso en duda la garantía de justicia fue el de Araly Quiñones Aranda, en el cual los jueces Aram Delgado, Ricardo Márquez y Lucero Morales, dictaron el fallo condenatorio sólo por homicidio simple y no por feminicidio, dándole a Jesús Eduardo R. G., 13 años y siete meses de prisión y una multa de 623 mil pesos por concepto de reparación integral del daño.

Tras esta decisión la Fiscalía de la Mujer presentó un recurso de apelación.

Durante la audiencia de sentencia, tanto la defensa de la víctima como el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de la Mujer, refirieron que aunque el Tribunal no condenó por feminicidio este caso en particular, se trata del asesinato de una mujer en el que el sentenciado actuó de manera dolosa, aceptando las consecuencias que esto traería consigo.

Por su parte, la defensa del acusado pidió la pena mínima para su cliente, ya que debido a su corta edad tiene la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, además de que se trata (según sus palabras), de un joven de buenas costumbres, quien también mostró respeto durante todo el proceso.

Tras exponer ambos puntos, los jueces dieron un receso y al término de éste informaron el número de años que Jesús Eduardo R. G., tendrá que pasar en prisión, la cantidad de dinero que dará por el daño causado, así como las terapias con perspectiva de género que tomará dentro del reclusorio.

“Obviamente no estamos de acuerdo en la clasificación que está dando el Tribunal y vamos a ejercer los medios legales que correspondan para combatirla”, expresó Wendy Chávez al momento de conocer la determinación de los jueces.

Araly tenía 33 años y trabajaba en un restaurante de esta ciudad y fue encontrada sin vida dentro de su departamento ubicado en las calles 20 de noviembre y 2da en la zona centro.

La detención de Eduardo se llevó a cabo el 12 de septiembre del 2021 y el miércoles nueve de agosto familiares y amigos de él se manifestaron afuera de Palacio de Gobierno, ya que refieren que él no es responsable.

‘INVESTIGAR BAJO LA PERSPECTIVA DE VIOLENCIA QUE VIVIMOS’

Al finalizar, Wendy Paola dijo que las investigaciones en los delitos de género deben de ser investigados bajo las circunstancias que viven las mujeres y las niñas en ciertos contextos donde hay eventos de violencia.

“La información no debe ser sesgada, por el contrario, las carpetas de investigación deben de estar integradas con el objeto de que se verifiquen de manera puntual todas las circunstancias que pasan alrededor de un evento delictivo y a través de ello poder verificar incluso si los hechos tienen que ver con una violencia de género”.

De igual forma, la fiscal resaltó la importancia de que otras autoridades tengan especialidad en cuestiones de género.

“El Tribunal tiene jueces y juezas que se han esforzado, incluso de manera particular, por capacitarse en materia de género y bueno, eso es muy positivo porque lo denota uno en sus actuaciones; es decir, en cómo emiten sus resoluciones. Y bueno, también es sumamente positivo que el Tribunal vaya a aperturar más áreas de género en varias partes del estado”.

Aunado a esto, la fiscal expresó que el abrir más áreas de este tipo en los tribunales va a permitir que llegue un momento en el que todos y todas tengan tanta capacitación en perspectiva de género de derechos humanos de las personas en general que las áreas especializadas ya no se requieran.

“Hablo de cualquier funcionario o funcionaria, hablo de que lleguemos al punto de tener tanto bagaje de atención para niñas, niños y adolescentes, para migrantes, para personas de la comunidad Lgbtq+, para indígenas, etcétera. Que no tengamos que tener una especialidad y que todo se haga como debe ser desde la garantía de los derechos humanos”, concluyó Wendy Paola Chávez Villanueva.