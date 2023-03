Proceso contra César Duarte sigue tiempos legales: PJ

AP

Chihuahua, México.- El Poder Judicial del Estado de Chihuahua aseguró que en el caso contra César Duarte se han seguido los tiempos establecidos legalmente, luego que el exgobernador le reclamó su encarcelamiento sin sentencia.

"El procedimiento legal se ha seguido conforme a los tiempos marcados por la ley", declaró la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández Acosta.

A través de su defensa, el expriista envió este miércoles una carta dirigida a Hernández Acosta y al fiscal César Jáuregui, en la que acusa que su proceso se ha dilatado.

"Quizás haya una imprecisión y se esté contando el tiempo que estuvo privado de la libertad en Estados Unidos, eso lo determinará el juez de la causa", agregó Hernández Acosta.

"Si hay alguna resolución federal que haya recaído en alguno de los juzgados del Poder Judicial del Estado de Chihuahua se acata porque una resolución federal no se cuestiona, se cumple".

No tenemos ninguna resolución pendiente de resolver, dijo, quizá no se refiera estrictamente a nosotros, el procedimiento federal sigue su curso y ahí no tenemos injerencia.

Duarte está preso en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Aquiles Serdán por asociación delictuosa y un presunto peculado por 96 millones 685 mil 253 pesos.

El exgobernador de Chihuahua fue extraditado a México en junio de 2022 tras permanecer detenido en Florida, Estados Unidos, desde julio de 2020.

"A casi tres años de estar privado de mi libertad y de mi patrimonio, dejé de ser un perseguido político y solo soy un botín político para un muy cuestionable interés político", sostiene el expriista en la misiva.

Duarte señala un olvido por parte de las autoridades sobre su caso y asegura que no busca un indulto, sino un juicio justo y apegado a la ley.

"¿En qué momento el Poder Judicial del Estado olvidó que en ningún caso una persona puede estar privada de su libertad sin una sentencia condenatoria por más de dos años? ¿En qué momento el Poder Judicial del Estado olvidó que los actos procesales tienen plazos y términos de carácter no discrecional sino obligatorios y que deben cumplirse? ¿En qué momento el Poder Judicial del Estado olvidó la Soberanía que la Constitución le confiere a su poder?", cuestiona.

El exmandatario reprocha que el Poder Judicial del Estado niega de la manera más absurda y contraria a derecho solicitudes legalmente fundadas y resuelve en contra de manera automática con la única finalidad de que los Juzgados Federales resuelvan, lo que dilata resoluciones y utiliza al Poder Judicial de la Federación, además de pervertir su finalidad.

"Esto además de transformar el juicio de amparo de un medio de control constitucional en un medio para que resuelva un Juzgado Federal lo que un Poder Judicial del Estado dolosamente no resuelve; generando con ello, una enorme desconfianza en la sociedad ante la administración de una justicia selectiva que hicieron una clara e identificada cantidad de jueces de consigna quienes cometieron atroces atropellos (como el caso de José Lázaro Joaquín López q.e. p.d.) y que gozaron y siguen gozando de total impunidad", refiere en la carta.

Con información de Reforma.