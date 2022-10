Prohíben a DiDi-vans circular por la ciudad

El servicio de transporte bajo la modalidad DiDi Plus no podrá seguir operando en la ciudad, pues no existe fundamento legal para que así sea, reiteró el secretario general de Gobierno César Jáuregui Moreno, quien indicó que se mantendrán los operativos para retirar de circulación a las unidades que sean detectadas ofertando este servicio.

Dicho servicio inició operaciones en la ciudad hace alrededor de dos semanas, gracias a un amparo que un juez federal le otorgó, ante la negativa del Estado para otorgarle un permiso, bajo el argumento de que en la Ley de Transporte no existe una modalidad de ese tipo. DiDi Plus, que tiene recorridos fijos en horarios establecidos, ofrece una tarifa base de 16 pesos que puede variar de acuerdo a la hora del día y a la demanda existente y por medio de la aplicación móvil, el usuario elige el punto en el que aborda, así como la hora.

Al momento, han sido infraccionadas y aseguradas cuatro unidades de DiDi Plus a las cuales se les aplicó la ley debido a que transportaban a más de cuatro personas, cuando la ley de Transporte establece que en los servicios de redes de transporte (Uber, DiDi, entre otros), sólo pueden abordar cuatro pasajeros.

Jáuregui Moreno fue enfático al señalar que se mantendrá la negativa del Estado y expuso que, con los aseguramientos previos, ya son menos los vehículos que circulan diariamente ofreciendo este servicio. Además, expuso que se buscará una reunión con la empresa, para indicarle que no podrán circular en Chihuahua, al no existir un marco jurídico que lo ampare.

