Proliferan falsos médicos especialistas

La existencia de falsos médicos especialistas que realizan procedimientos quirúrgicos de todo tipo sin tener la preparación académica necesaria, es una constante no sólo en Chihuahua sino en todo el país, generando con ello daños graves o hasta la muerte de pacientes, así lo señaló el doctor Ricardo Baca presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos del Estado al ser cuestionado luego de que se diera a conocer la existencia de un supuesto médico que se hacía pasar por Ginecólogo.

Baca dijo que el organismo que preside desde hace años se ha dado a la tarea de denunciar dichas prácticas deshonestas y aunque existe una ley vigente, esta no se aplica a cabalidad ya que los casos se siguen presentando de manera reiterada.

“La práctica de procedimientos quirúrgicos a cargo de personas no especialistas es muy común, se siguen registrando muertes por este motivo debido a que hay médicos generales que no cursan una especialidad –en el área que sea- y se ponen a operar como si lo hubieran hecho”, aseguró.

Tras un caso reciente en Monterrey de una mujer médico general que realizaba liposucciones como si fuera experta así como del hombre detenido por hacerse pasar como especialista en ginecología y obstetricia, el galeno indicó que la tendencia de los falsos profesionales en Chihuahua prevalece, y, lamentablemente se da en todas las profesiones.

“En Chihuahua la tendencia es la misma. Tenemos conocimiento de casos de falsos cirujanos plásticos en Monterrey, Chiapas, Ciudad de México, en todo el país. Las muertes en manos de alguien que operó a un paciente sin tener la más mínima preparación, se siguen dando. Y todavía se enojan y demandan que no se les ataque o se les exponga en los medios, pero no están preparados para realizar procedimientos que solo alguien que estudió y está certificado, puede llevar a cabo. En el área de medicina se ve mucho esto pero se da en todas las actividades profesionales, gente ejerciendo una actividad sin tener ningún título”, puntualizó.

Baca enfatizó en que el gremio de la Cirugía Plástica se ha abocado a señalar la situación y trabajar para erradicarla, debido a que son la especialidad más invadida por suplantadores que toman un curso de tres o seis meses y con ello se creen expertos en la materia.

“Nosotros nos hemos abocado a trabajar en esto porque nuestra especialidad es la más invadida, pero también en hay muchos casos en ginecología, neurología, odontología, etc. Tenemos la experiencia de un supuesto neurólogo pediatría que trabajaba en pensiones hace años y lo era. Lo que hacía era preguntarle a los alumnos qué le pondría a los pacientes y por qué, ya cuando los jóvenes decían las razones el hombre respondía: estoy de acuerdo”.

De acuerdo con el entrevistado, en el 2015 el gremio médico participó en las modificaciones que se hicieron a la Ley de Salud en el estado así como a la Ley de Profesiones, tras lo que se logró agravar el delito de usurpación de funciones.

“Ya participamos en el cambio legislativo hace unos años, se homologó la Ley de Salud para el estado de Chihuahua. Emprendimos una campaña a nivel nacional los cirujanos plásticos para homologar la ley y además se modificó la Ley Estatal de Profesiones para hacer más grave el delito de usurpación de funciones en Chihuahua”, destacó.

Dijo también que en los casos en los que no haya denuncia de pacientes contra presuntos usurpadores, sigue siendo un delito, el problema es que hay mucho desconocimiento en torno al tema por parte de quienes procuran e imparten la justicia.

“Si alguien se está presentando como especialista sin serlo es un delito aunque no haya denuncia por daños y perjuicios de algún afectado. Los casos se siguen presentando a pesar de la ley porque esta no se está aplicando. La ley existe pero hace falta experiencia en quienes ejercen la justicia porque muchas veces ni siquiera saben de qué se trata. Hemos tenido que sentarnos con ellos y explicarles que una maestría o un diplomado no es algo que faculte para operar”.

Abundó en que cuando hay una usurpación de funciones, la autoridad investigadora no tiene la experiencia y cree que no es un delito que se tena que perseguir, cuando es igual de perseguible que cualquier otro ilícito.

“Hace falta que se vaya señalando, denunciando y se vaya creando esa experiencia en quienes procuran la justicia, de detener, juzgar y sancionar a este tipo de personas que pueden hacer mucho daño a la población. Que no se esperen a que alguien muera para hacer algo”, sentenció.

Casos de mala práxis médica

Griselda Ramos 2018

En mayo de 2018 la conductora de televisión Griselda Ramos, falleció en una clínica de Cuauhtémoc, esto luego de una intervención quirúrgica estética que se realizó y que presuntamente tuvo complicaciones que derivaron en el deceso.

La mujer oriunda de Ojinaga, se habría practicado una liposucción en manos del médico Erick E. quien enfrentó un proceso judicial por esa causa.

“En su único afán por obtener un beneficio económico, sin privilegiar la seguridad de los pacientes, médicos estéticos, cosmetólogos, “masters” en cirugía estética y otros auxiliares de la salud, pretenden engañar al público y a las autoridades, argumentando haber tomado cursos, la mayor parte de las veces en línea, que los capacitan para ejercer nuestra Sub Especialidad”, señalaron miembros del Colegio de Cirujanos Plásticos en su momento.

Nidia Ramos 2014

En 2014 se tomó nota de la muerte de Nidia Ramos quien se realizó una cirugía plástica en una clínica de la colonia Santo Niño en manos de Octavio B. M. quien presuntamente carecía de preparación académica y documentación que lo avalara como especialista.

En 2015 fue vinculado a proceso por el delito de homicidio imprudencial en perjuicio de Nidia quien al momento de su muerte contaba con 30 años de edad. La víctima fue intervenida en la clínica denominada “Unidad de Cirugías Estéticas y Lipoplásticas”, ubicada en la calle Escudero número 1904, en la colonia Santo Niño. También fue acusado por el delito de usurpación de profesiones, ya que no contaba con los requisitos para ejercer la cirugía plástica. Posteriormente, pacientes denunciaron que el hombre seguía ofertando sus servicios en Ciudad Juárez.

Inyecciones de Polímeros 2018

En 2018 se dieron a conocer por lo menos tres casos de hombres y mujeres que presentaron complicaciones graves, luego de haberse inyectado polímeros en los glúteos. Todos ellos habrían acudido a la misma “clínica estética”, ubicada en la colonia San Felipe cuya dueña aseguraba tener influencias en los “más altos niveles de gobierno”.

Las víctimas tuvieron por lo menos siete sesiones –una por mes- en las que se les aplicaba supuestas proteínas con un costo promedio de 45 mil pesos. En realidad estaban recibiendo biopolímeros.

Los afectados coincidieron en que tras la tercera intervención, empezaron a presentar fiebre, escalofríos, hormigueo en las piernas, dolor y molestias para caminar e incluso para dormir. En un principio la supuesta experta les indicó que era una reacción normal que pasaría con el tiempo, sin embargo eso no ocurrió.Las víctimas interpusieron una denuncia pero no procedió.