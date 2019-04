Promedio de 2 a 3 libros leen chihuahuenses al año

Chihuahua.- Entre dos y tres libros suelen leer varios chihuahuenses que según sus palabras, es un hábito no muy arraigado en la mayoría de la gente, sin embargo los géneros más comunes son fantasía, ciencia ficción y algunos de acuerdo a los estudios que realizan.

Mañana se conmemora el Día Internacional del Libro y según la última cifra de la Secretearía de Cultura Federal, en el estado de Chihuahua el 75 por ciento no tiene el hábito, mientras el resto suele leer uno o dos al año.

A diferencia de estos datos, a la gente encuestada en las calles del Centro, fue variado el número ya que los estudiantes de alguna carrera son los que leen más; unos por obligación y otros por gusto, principalmente novelas.

“Pues lo que alcance, a veces dos o tres o más, según se pueda por el tiempo. Por entretenimiento leo m más novelas, algo de fantasía o ciencia ficción”, comentó un joven quien llevaba solicitud de empleo.

No obstante, otros dijeron que han leído hasta ocho títulos en un año, pero otros solo uno. Esto también dependiendo del trabajo o estudios.

En cuanto a adultos jóvenes, mencionaron que la lectura de superación personal es más agradable, pero por temporadas.

Para algunos adultos mayores, prefieren géneros históricos, antepasados, de la revolución o de la independencia, así también como biografías de personajes importantes locales o de México; pero también hay quienes prefieren solo leer los periódicos.