Promete DSPM definir situación antes de que finalice el año

Chihuahua.- La Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) tendrá que definir la situación de los dos agentes que detuvieron y presuntamente agredieron a un reportero de El Diario de Chihuahua en un evento que cubría hace más de 100 días, informó el titular de la corporación, Julio César Salas González.

Recordó que actualmente llevan un proceso interno de investigación, donde han presentado varias defensas que han retrasado las decisiones, sin embargo actualmente están en áreas específicas donde son vigilados y no tiene relación con atención al público ni salir a campo.

“Tienen la vinculación y La resolución tardaría varios días por parte de Fiscalía y en el Tribunal Superior de Justicia. Aquí dentro de la corporación hay un proceso por parte de la Comisión de Honor y Justicia, ellos se pueden defender pero va a llegar a un fin, ya sea suspensión, destitución. Ellos ahora no están en servicio ni patrullando, como medida de restricción, no pueden acercarse al periodista. Están en constante vigilancia y en un área que no tiene que atender a la población. Eso sí, ahorita están las últimas etapas en la revisión y deshago de pruebas; ellos ya pusieron sus partes, ahora en pocos días saldrá la decisión”, comentó el jefe policiaco.

Dijo que los tiempos de investigación han sido largos, ya que la Comisión tiene presencia de ciudadanos y académicos, así como de miembros de la DSPM, donde se le ofrece días para defenderse con pruebas y testimonios, pero sí habrá una resolución.

Reconoció que ya son más de 100 días del incidente, pero se actuará conforme a la ley y los procedimientos.

Actualmente elementos están vinculados a proceso, no pueden estar en funciones por el suceso que se cumplirán dos meses de lo ocurrido, por lo que el Departamentos de Asuntos Internos sigue de cerca el caso. Ellos fueron canalizados a terapia psicológica y tendrán que ir a reentrenamiento al ahora Instituto Superior de Seguridad de Chihuahua (Isscuu), mientras se tiene una resolución final o un dictamen.

El hecho es por el abuso de fuerza policial y vulnerar los derechos humanos del periodista, quien cubría un accidente vial hace dos meses y tuvo un altercado con los agentes, quienes lo detuvieron, por lo que se acudió ante la Unidad de Delitos contra el Servicio Público y se remitieron videos con motivo de la detención del compañero del medio de comunicación.