Promueve STPS inclusión laboral

Cortesía

Chihuahua, Chih.- Con el objetivo de promover un enfoque de inclusión laboral, proporcionando una especial atención a las y los buscadores de trabajo que enfrentan mayores barreras o con algún tipo de discapacidad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) cuenta con el programa “Abriendo Espacios” que ayuda a quienes buscan empleo a insertarse en el mercado laboral, atendiendo a sus características y necesidades específicas. Lo anterior, les permite acceder a un trabajo digno donde obtienen sus propios ingresos e impulsan la economía de sus familias.

De esta manera, la STPS compartió el caso de éxito de Adrián Fernando Venzor Gutiérrez, quien padece debilidad visual y a la fecha trabaja en atención al cliente de una tienda departamental de índole nacional instalada en Chihuahua, en donde atiende llamadas telefónicas, realiza trabajos de impresión de la publicidad y actividades de vocería dentro de la tienda.

“A partir de esta discapacidad y de los prejuicios sociales, se me complicó el poder encontrar empleo, ya que me han cerrado muchas puertas, a pesar de que yo tuviera buena actitud y la mejor disposición para laborar, siempre me topaba con muchas trabas que no permitían conseguir el empleo o bien conservarlo” mencionó Adrián.

Así mismo señalo: “Conocí esta estrategia por medio de una de mis maestras, que al ver que no lograba conseguir un empleo, me invitó a acercarme a la Secretaría del Trabajo y pedir información para ver si podía encontrar algo más fácil y desde que llegué la atención fue muy personalizada, me realizaron algunas pruebas y exámenes cognitivos y de acuerdo con el perfil que arrojaron mis capacidades fue que pude encontrar este empleo”.

Adrián comenta que gracias a la estrategia “Abriendo Espacios” le cambió la vida, ya que gracias a este acercamiento pudo lograr un empleo que le permitió la independencia que siempre había anhelado y pudo dejar de depender de sus seres queridos, logrando hacerse cargo de sus gastos.

Invitó a quienes padecen alguna discapacidad a que no tengan miedo y se acerquen a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya que cuentan personal calificado que les ayudará con la búsqueda de un empleo acorde a sus necesidades.

El secretario del Trabajo Previsión Social, Diódoro José Siller Argüello, mencionó que, en esta administración, se ha tenido un importante acercamiento con el sector empleador, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de concertar vacantes incluyentes que abonen a mejorar la dinámica derecho humanista de los centros de trabajo. Invitó a todas las empresas a que se acerquen a la secretaría donde con gusto se les brinda el asesoramiento y apoyo necesario para impulsar y promover una contratación equitativa e incluyente de estos grupos poblacionales y generar conciencia entre de las actividades que pueden desempeñar las personas con discapacidad en la empresa.

Destacó que es muy importante consolidar empresas incluyentes en el estado de Chihuahua a través de las cuales se atienda la diversidad social y se generen condiciones favorables para las personas en alguna situación de vulnerabilidad, con un ambiente laboral libre de discriminación y con igualdad de oportunidades.

Para mayor información, la STPS invita a los interesados a acudir a las instalaciones de la oficina “Abriendo Espacios”, en Chihuahua está ubicada en C. Allende #901, Primer Piso, Col. Centro y la línea telefónica (614) 429-33-00 extensiones 24729 y 12181, así como en Ciudad Juárez en el Parque Central Poniente Ave. Tecnológico #4450, Planta Baja, Col. Partido Iglesias, en el teléfono (656) 629-33-00 extensiones 55402, 55409, 55450 y 55555.