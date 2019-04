Promueven atractivos turísticos de la capital

Chihuahua.- En estas vacaciones de Semana Santa, la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico invita a que conocer los atractivos que ofrece Chihuahua Capital para disfrutar con la familia esta temporada:

-Ex hacienda de San José del Torreón:

La ex hacienda de San José del Torreón data de los primeros años del siglo XIX y fue una de las haciendas más importantes en el crecimiento económico de la región, ya que en el lugar se producían granos y forrajes.

Actualmente la ex hacienda de San José del Torreón forma parte del patrimonio cultural del Gobierno Municipal y es atendida por el Comité de Vecinos, quienes reciben diariamente grupos de visitantes. El sitio se encuentra a la altura del kilómetro 31 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, en el entronque hacia Majalca-Ocampo y a seis kilómetros más hacia el interior.

Para más información, el teléfono es 6142810303.



-Cueva de las Monas

En estas vacaciones de Semana Santa uno de los atractivos que ofrece Chihuahua es la Cueva de las Monas, la cual se ubica al norte del municipio y fue descubierta de forma oficial en la década de 1980.

De acuerdo al Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Chihuahua, se cree que en este sitio hay grabados de al menos tres etapas pictóricas: arcaica (+/-500d.C.), colonial (S.XVII-XVIII) y apache (S.XIX), y se menciona que fue un lugar de resguardo para diversas etnias como tobosos, tarahumaras y apaches.

La Cueva de las Monas se ubica a la altura del kilómetro 38 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez y 11 kilómetros hacia el oeste. Para quienes deseen visitar el sitio, pueden comunicarse al teléfono 6142810303.



-Centro de Desarrollo Cultural

Ubicado en la esquina de calle Libertad e Independencia, en Palacio Municipal, abrirá su puertas martes 16, miércoles 17 y sábado 20 de abril de 10:00 a 19:00 horas, y domingo 21 de abril de 11:00 a 15:00 horas, donde actualmente se exponen los oleos hiperrealistas de Susana Alvarado en la exposición "Realidades".



-Corredor Escultórico Chihuahua

El Corredor Escultórico Chihuahua es único en su tipo en México y está integrado por 12 esculturas, cinco en el Paseo Bolívar -en el tramo que comprende del Parque Lerdo a la Quinta Gameros, y siete en la calle Victoria, desde la Plaza de Armas hasta Palacio de Gobierno.

En el Paseo Bolívar se encuentra la obra del artista español Vicente Rojo, denominada "Letra Mayor"; la del mexicano Federico Silva, titulada "Un Saludo"; la pieza de Gilberto Aceves Navarro, de nombre "Divertimento"; la obra del artista inglés Brian Nissen, titulada "Cascada" y la del decano de la escultura en México, Manuel Felguérez, de nombre "Observando la Osa Mayor".

Asimismo, en el tramo correspondiente a la calle Victoria, se encuentran las esculturas de los artistas mexicanos Águeda Lozano, "Mon Amour"; la de Luis López Loza, denominada "Almas platicando"; la de José Luis Cuevas, llamada "Gigante de Chihuahua" y la obra de Gabriel Macotela, de nombre "Casa Personaje".

Además se encuentran las esculturas "Hija fui del aire", de Arnaldo Coen; "Torii", de Manuel Hernández Suárez (Hersúa) y "El Corrido de Chihuahua", de Fernando González Gortázar, esta última a un costado de Palacio de Gobierno.



-Museo Sebastián

Ubicado en la esquina de avenida Juárez y calle Sexta, en el Centro Histórico de la capital chihuahuense, abrirá sus puertas del lunes 15 al viernes 19 de abril, de 9:00 a 19: horas y el domingo 21 de abril de 10:00 a 16:00 horas.

En este museo se encuentran actualmente las exposiciones "Dejando Huella", del taller de pintura de Maca Müller, en la que se muestran pinturas de niños, adolescentes y adultos, además de la exposición recién inaugurada "Semiótica Cultural", la cual está conformada por ilustraciones de César Edel Morales Jácquez y en ella se ofrece un recorrido a través de imágenes que nos remontarán inevitablemente hacia nuestros años de infancia.

De igual forma, en este museo se encuentra "Timofilia en Chihuahua" la segunda exposición de Timoteo, personaje que da vida a cada una de las esculturas de esta muestra, a cargo del destacado artista mexicano Rodrigo de la Sierra, y que se integra ahora a la exposición monumental "Timo" instalada sobre Plaza de Armas, para conformar un mismo circuito.



-Grutas de Nombre de Dios

A solo 20 minutos del centro de la ciudad, en la Sierra de Nombre de Dios se localizan estas cavidades naturales que desde siglos han motivado el deseo de ser exploradas. Desde la entrada se suma un tramo de mil 330 metros lo cual implica un recorrido de aproximadamente hora y media. El descenso es de casi 85 metros y la temperatura constante anual fluctúa entre los 27 y 33 grados centígrados, por lo que se recomienda llevar ropa ligera.

Las Grutas comprenden 17 salas donde las estalactitas y las estalagmitas crean figuras que asemejan a El Quijote, la Torre de Pisa, el Gran Cañón o El Águila. Durante la vidita se aprecian algunas excavaciones realizadas por mineros que en la época de la Colonia buscaban metales preciosos.

Las Grutas de Nombre de Dios se ubican en la Vialidad Sacramento y Monte Albán, en un horario de 9:00 a 16:00 horas de martes a domingo.



Museos y otros atractivos:

-Quinta Carolina

-Parque El Rejón

-Museo de la Revolución Mexicana

-Quinta Gameros

-Quinta Touché

-Museo Semilla

-Polifórum Universitario

-Casa Redonda

-Museo de la Lealtad Republicana Casa Juárez

-Museo del Mamut

-Museo Tarike



Cabe mencionar que de acuerdo a cifras del Gobierno Municipal, se espera que Chihuahua Capital tenga una afluencia de más de 90 mil visitantes, en su mayoría nacionales, y una derrama económica superior a los 100 millones de pesos. Para más información consulta la página de Facebook @ChihuahuaCap y si compartes tus fotografías etiquétanos en Instagram: @chihuahua.capital.