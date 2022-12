Promueven mejores ambientes familiares

Chihuahua, Chih.- La escuela Secundaria 3015, Sor Juana Inés de la Cruz, inauguró el grupo de apoyo “Padres con Hijos Adolescentes, el primero en su tipo en este nivel educativo por iniciativa de su director, Sergio Antonio García Flores, quien detalló que el proyecto tiene el fin de promover mejores ambientes familiares y estrategias prácticas de comunicación, de disciplina y de convivencia familiar con el fin de que repercutan naturalmente en la conducta de los estudiantes y su ámbito escolar.

“Se trata de un mecanismo con el que la Secundaria 3015 está promoviendo los valores y mejores convivencias en la familia, a través de temas de interés común relacionados a la disciplina, a los valores, la responsabilidad, el respeto, la prevención del suicidio y la estabilidad emocional de niñas, niños y adolescentes”, detalló García.

Destacó que la Secundaria 3015 es una escuela que se ha caracterizado a lo largo de los años por generar proyectos creativos que fomenten cultura y equilibrio social. Con este tipo de proyectos se busca impactar a 700 familias, lo que representa a 2 mil 500 personas.

Los grupos de apoyo se llevarán a cabo cada miércoles en punto de las 19:00 horas y está dirigido a padres de familia con hijos en la edad de la adolescencia y que pueden acudir solos o en pareja.

Cabe señalar que en esta modalidad se puede participar compartiendo y aprendiendo a partir de reflexiones hechas por el moderador, que en este caso se trata del propio Sergio Antonio García, en su calidad de psicólogo clínico, con maestría en Terapia Familia y doctorado en Psicoterapia Familiar y de Pareja.

“Somos pioneros en este modelo que se utilizará y la intención es responder a todas estas problemáticas de bullying, de acoso, de conductas violentas, o de prevención de conductas delictivas como es fumar cigarros electrónicos o entrar en conductas adictivas. Lo que estamos intentando es prevenir, el enfoque es preventivo, no correctivo, porque no es algo que esté pasando aquí, pero no queremos que pase y necesitamos papás más preparados para que puedan impactar de manera directa, socialmente, a través de

sus hijos”, enfatizó.

Si bien el grupo se ha focalizado principalmente en la atención a la comunidad estudiantil del plantel, García comentó que en caso de que alguna escuela tenga una problemática grave en la que necesite este tipo de apoyo y orientación se puede brindar la integración con el fin de ayudarlos, expresó.