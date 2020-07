Pronostican 50 % de lluvias el fin de semana

El Diario

El pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional indica que existen altas probabilidades de lluvia para el fin de semana, aunado a presencia de vientos con temperaturas máximas de 35 grados centígrados, por lo cual se invita a la ciudadanía a seguir las indicaciones que emite la autoridad para evitar incidentes relacionados a las lluvias y al calor.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), la probabilidad de que se presenten lluvias en la capital es del 50 por ciento para el viernes y sábado, mientras que es del 40 por ciento para el domingo; en tanto las temperaturas máximas y mínimas serán iguales para viernes y sábado, con 34 y 22 grados Celsius, respectivamente y para el domingo de 35 y 21°C, acompañadas de vientos de hasta 50 kilómetros por hora.

Joel Estrada Castillo, titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, informa que, de acuerdo al recomendó que es necesario continuar tomando las medidas preventivas para evitar incidentes derivados de la exposición prolongada al sol o por el agua, así como permanecer en casa en la medida de lo posible y no dejar de lado las medidas sanitarias que se han venido aplicando, a fin de no propagar contagios por la pandemia del Coronavirus (Covid-19), en tanto la semaforización no avance a los siguientes colores.

Ante la presencia de lluvias sigue estas recomendaciones:

Quédate en casa, no salgas de no ser necesario, mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte.

Maneja a velocidad moderada y con las luces encendidas.

Sé cortés y cede el paso a otros automovilistas y vehículos de emergencia.

Evita transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos. Detente y espera a que baje el nivel, es lo más seguro.

Evita días de campo o recrearte en cercanías de arroyos o cuerpos de agua.

Retira objetos que puedan volarse de los techos, balcones o terrazas.

Evita sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües.

Revisa que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas.

No subas a los tejados a tratar de cubrir goteras, espera a que pare de llover.

Resguarda mascotas en el interior o áreas libres de lluvia.