Pronostican un otoño frío

El Diario

El coordinador de Protección Civil Municipal, Joel Estrada Castillo, informó ayer que para la entrada del otoño en este año se pronostica con disminución considerable de temperatura, debido al comportamiento de los dos primeros frentes fríos que se han tenido antes del cambio de estación el próximo 22 de septiembre.

Dijo que los pronósticos se los brinda el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin embargo aún no han confirmado cuantos frentes fríos llegarán en lo que resta del año.

No obstante, manifestó que se espera que la próxima semana pudiese entrar el tercero, que viene del norte, pero no se ha constatado todavía. En ese mismo aspecto, dijo que para este fin de semana se tiene hasta un 80 por ciento de posibilidades de lluvias para el domingo y de 70 por ciento para hoy, sábado, con temperaturas no superen los 29 grados centígrados en la ciudad.

El termómetro podría marcar hasta los 29 grados Celsius y descender hasta los 17 como mínimo; además las ráfagas de viento para el sábado podrían alcanzar los 41 kilómetros por hora, durante la noche.

Destacó la importancia de que los chihuahuenses acaten las recomendaciones que se indican en caso de la presencia de lluvia, pues ante esta condición los accidentes vehiculares suelen incrementarse, por lo que se pide que las personas permanezcan en casa en medida de lo posible.

Ante la presencia de lluvias, sigue estas recomendaciones: Quédate en casa, no salgas de no ser necesario, mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte.

Maneja a velocidad moderada y con las luces encendidas, sé cortés y cede el paso a otros automovilistas y vehículos de emergencia. Evita transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos. Detente y espera a que baje el nivel, es lo más seguro.

Retira objetos que puedan volarse de los techos, balcones o terrazas, resguarda mascotas en el interior o áreas libres de lluvia. Evita sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües. Revisa que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas. No subas a los tejados a tratar de cubrir goteras, espera a que pare de llover.