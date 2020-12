‘Pronto mamá arreglará sus problemas’, el mensaje de joven asesinada

Chihuahua.- Ankareth Sáenz, de 21 años la joven que fue asesinada y su cuerpo localizado el pasado domingo en un lote baldío de la colonia División del Norte, era madre de un pequeño de dos años a quien le dedicó un emotivo mensaje a través de redes sociales en marzo de este año.

Aparentemente la joven se encontraba en serios problemas y en el mensaje manifestaba extrañar al pequeño y al mismo tiempo argumentaba que el motivo de su distanciamiento era para no ponerlo en peligro.

“Te extraño tanto mi venadito hermoso pero pronto mamá arreglará sus problemas para que no le quieran hacer más daño y poder estar contigo sin ponerte en peligro, no olvides que mamá te ama, extraño que me digas esas dulces palabras que me dices que me beses y me abras es que sonrisa al verme en las mañanas, sin ti no soy nada.

En los últimos meses la joven incursionó en la venta de pantallas para celular, según consta en publicaciones que realizaba en sus redes sociales.

El cuerpo de Cota Sáenz, fue dejado en las calles Felipe Ángeles y 17 y a unos pasos el del joven Néstor Abraham Avilés Castro ambos sin signos vitales.

Allegados lamentaron la muerte de la joven y dedicaron mensajes a través de Facebook.