Propone diputado que Congreso presente controversia contra Plan B

Francisco López/ El Diario

Chihuahua.– Luego de una amplia exposición en contra del Plan B en materia de derecho electoral, el diputado Francisco Sánchez propuso que el Congreso del Estado de Chihuahua inicie una acción de inconstitucionalidad en contra de lo que considera un atentado a la democracia y una imposición del Presidente de la República.

“Hoy toda la artillería del populismo está enfocada en asfixiar al INE y al poder Judicial, pero resistirán porque en México no están solos, el último bastión constitucional, no están solos. Millones de mexicanos respaldamos a nuestros magistrados, sabemos que peligran sus vidas, sabemos que han sido exhibidos desde su púlpito mañanero para que sus huestes de lacayos asolen y amedrentan como meros gangsters a quienes no piensan como él. Desde Chihuahua aplastaremos al Plan B”, señaló.

El legislador aseguró que la reforma electoral vulnera las facultades del Congreso Local al invadir el principio de distribución de competencias, por lo que esta legislatura tiene la obligación de accionar todas las garantías constitucionales de control abstracto para defender la democracia.

Lo más grave, dijo, es que el Plan B daña la estructura del Instituto Nacional Electoral, pues elimina a los trabajadores especializados en materia electoral, cambia los procesos electorales, modifica el proceso de cómputo de votos y elimina la Junta General Ejecutiva, lo que representa acabar con los encargados de vigilar el presupuesto y los criterios de organización electoral, además de ser un intento de Morena para perpetuarse en el poder.

Previo a la votación, la propuesta inició un intenso debate con diputados de Morena, y de inicio la diputada Leticia Ortega defendió la postura de su partido bajo la consigna de “el INE sí se toca”.