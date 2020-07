Propone diputado regular pago de rentas en restaurantes durante contingencia

El Diario

Chihuahua, Chih.– El diputado local panista, Jorge Soto, presentó una iniciativa en el Congreso del Estado, para regular de manera temporal el cobro y pago de las rentas en la industria restaurantera, debido a la pérdida de ingresos por la contingencia sanitaria y económica.

La propuesta se basa en lo que se conoce como teoría de la imprevisión y se basa en postergar los pagos de los arrendatarios a los arrendadores, hasta que existan condiciones económicas para cubrir los adeudos, esto con el fin de evitar el cierre total de negocios y la pérdida de empleos.

“Ante la situación donde muchos restaurantes han cerrado por no poder hacer frente a las obligaciones contractuales por pago de renta, esta iniciativa busca propiciar una relación más justa entre arrendadores y arrendatarios, no pretendiendo la omisión de pagos de las rentas, sino buscando que se renegocien plazos de pago, quitas o medidas que permitan que los establecimientos continúen operando y que no se den más cierres de empresas”, aclaró.

El legislador enfatizó en que el sector restaurantero es uno de los gremios más afectados durante la contingencia sanitaria y con esto, no sólo se pretende favorecer a los restauranteros, sino también a los arrendadores.

“Mi prioridad siempre ha sido la protección del empleo de las y los chihuahuenses, una empresa que cierra representa muchos empleos perdidos. Es importante proteger a los arrendadores para que no incurran en mora por falta de pago o mediante la judicialización de un proceso exista la figura del perito que determine la dimensión del daño para que el pago sea justo”, concluyó.

Para esto se adicionaría un artículo tercero transitorio al decreto número 574/00 por el cual se reformó el Código Civil del Estado con el propósito de apoyar a la industria restaurantera.