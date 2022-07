‘Protegió Corral a Caro y El Chueco’

Chihuahua.- El activista y líder mormón Julián LeBaron acusó al gobierno de Javier Corral Jurado de dar protección y no actuar en los cinco años de su gestión (2016-2021), para capturar al fundador del cartel de Guadalajara Rafael Caro Quintero en el estado de Chihuahua, así como al líder criminal de Urique José Noriel Portillo Gil alias “El Chueco”.

Entrevistado ayer por esta Casa Editora, LeBaron precisó que no tienen conocimiento en su comunidad de que Caro Quintero haya estado detrás del ataque que sufrió el 4 de noviembre de 2017 su familia en la comunidad de Bavispe, Sonora.

Sin embargo –dijo- “No es posible que estos criminales no hayan tenido la protección de las autoridades locales para poder delinquir, en el caso de Caro Quintero por casi diez años desde que fue liberado”, expresó.

“No tenemos nosotros conocimiento de que haya estado involucrado Caro Quintero con la masacre de la Mora. Lo único que nos dijeron en la fiscalía y está en las audiencias, es que gente suya se reunió con otros delincuentes de la Línea en Buenaventura un mes antes de los hechos y no sabemos si para planear ese ataque. No hay certeza, no tenemos pruebas de que haya participado directamente. Eso está en los juicios”, apuntó LeBaron.

Sobre la casi década de libertad que gozó Caro Quintero tras su repentina liberación en 2013, mencionó.

“En realidad es imposible que estas personas permanezcan impunes. Imagínense, el más buscado del FBI en Estados Unidos y el gobierno mexicano no lo puede capturar, eso no ocurre sin acuerdos institucionales. Ese es el gran problema que tenemos en el país, de que en todos lados se comete traición y no hay castigo”.

Sobre si Caro Quintero gozó de impunidad en el gobierno del ex gobernador Javier Corral, respondió.

Algo que es público –mencionó- es que El Chueco cuando entró a la iglesia a asesinar a dos sacerdotes octagenarios en Urique era el que aterrorizó ese pueblo por más de 12 años durante todo el gobierno de Javier Corral.

Es absolutamente imposible que Corral personalmente no tenga el conocimiento de quien es esa persona y de que se adueñó del territorio de la plaza y que tortura a gente por gusto, insistió.

Es imposible que Corral no hubiera tenido conocimiento de eso. Hubo un narco gobierno terrorista de Javier Corral de esa situación y quienes dan protección a Quintero y al Chueco, como cuando les pedimos ayuda aérea al gobierno de Corral por la masacre de La Mora, a su secretario de gobierno y nunca nos llegó, sostuvo el líder mormón.

“Eso no le quita la responsabilidad a Javier Corral de esa traición”, señaló.

Julián LeBaron dio el crédito de la captura del llamado “Narco de Narcos” a la agencia antidroga de EUA la DEA.

“La DEA con información de los EUA lograron la detención de Caro Quintero. Ojalá se lo lleven a EUA porque si no los mexicanos vamos a pagar eso. En nuestro país no existe la justicia”, finalizó.