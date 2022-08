Protesta maestra por falta de pago

Cortesía / Profesores se unieron a la manifestación

Chihuahua.– A pesar de las continuas protestas demandando justicia, la profesora Patricia Chávez continúa sin recibir el pago correspondiente a los últimos cinco años trabajados en la Escuela Normal Superior José E. Medrano, por lo que en compañía de miembros de Maestros en Movimiento se ha manifestado desde la semana pasada en la capital del estado. El gremio de Ciudad Juárez amaga con unirse a la exigencia.

“Necesito que me digan, con papel en mano, qué está pasando, por qué no se me ha pagado. No han resuelto absolutamente nada, ni la antigüedad ni el sueldo ni la base (…) Hacienda ya se deslindó, dijo que no va a emitir ningún pago simplemente porque a ellos no ha llegado ninguna orden”, dijo la maestra Chávez.

Desde hace cinco años la maestra ha tenido su base en la Escuela Normal Superior unidad Juárez, pero desde entonces no ha recibido remuneración alguna por su trabajo, en el que se desempeñó como investigadora durante más de cuatro años y desde noviembre del año pasado comenzó a fungir como coordinadora general, pero tampoco se le ha reconocido su antigüedad laborando.

Además, ayer una vez más continuaron las protestas en Chihuahua con la intención de exigir una solución por parte de las autoridades.