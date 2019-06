Protestan empleados del Cereso 2

Chihuahua.- Elementos del Cereso 2 se manifestaron esta mañana debido a que no están de acuerdo con los descuentos de Pensiones que les hacen, sobre todo porque no saben dónde va a parar ese dinero que siempre son puntuales en quitar, pero en cambio la falta de medicamento sigue y no les ha llegado un retroactivo.

Pese a que les llegó un comunicado que refería que si se manifestaban pidiendo el retroactivo los iban a despedir y mandar a Asuntos Internos, los agentes desidieron levantar la voz.

Uno de los agentes mencionó que les quitan 700 pesos por quincena para lo de pensiones y dicen que el descuento es para la pensión, pero no hay garantía de que se los vayan a entregar.

Les han mencionado sobre prestamos pero varios tienen tiempo esperando uno y no lo han recibido, pues según sería un beneficio de ese descuento que les hacen.

Aseguraron la situación ya los rebasó y no les queda más que manifestarse, al menos unos pocos porque los demás tienen el mismo problema pero tienen miedo a represalias.