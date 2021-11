Protestan en el Congreso organizaciones por la Ley de Protección Animal

Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario

Chihuahua.- Alrededor de 400 integrantes de cinco organizaciones se manifestaron en contra de la Ley Federal de Bienestar Animal que a su ver, amenazan a las actividades productivas, culturales, deportivas y es una copia de una legislación alemana que no se acopla al entorno y la realidad de México.

“Debemos legislar en base a mejorar, pero no a prohibir, a prohibir por un falso sentimiento; un claro ejemplo lo tenemos en los circos, porque gente que decía no permitir ver animales encerrados y en un espectáculo optaron por prohibirlo, y los animales en los circos desaparecieron y la mayoría ahora están muertos y nunca vieron por el bienestar del animal, vieron por sus sentimientos y consciencia de decir ‘yo soy un héroe que rescató a los animales, cuando en realidad los mató”, dijo Rubén Mayagoitia, presidende de la Asociación Estatal de Tiro y Caza.

A nivel nacional y de manera simultánea, 40 organizaciones manifestaron su rechazo a la legislación federal, mientras que en Chihuahua también ocurre en varias cabeceras municipales como Guachochi.

“Está creada (la ley) por un grupo animalista con cuestiones muy radicales que trastocan toda expresión y actividades de producción; trastocan actividades culturales como la charrería, la pelea de gallos, trastoca la vida silvestre, el aprovechamiento de las especies y bueno, es un movimiento muy radical en donde la solución a los problemas es la prohibición”, insistió Mayagoitia.

Hay que reconocer que el hombre a través de la historia ha evolucionado y ha vivido a través del aprovechamiento de los recursos naturales; es un doble racero, porque no quieren que nadie aproveche un animal, pero todo el mundo está en su santuario, su hogar en la ciudad, y lo que no saben en que para que ellos estén cómodos en sus hogares se cometió un ecocidio de magnitudes increíbles. Aquí vivían animales y los desplazamos para la comodidad del hombre. Evadir esa realidad es vivir en un mundo que no existe, es una utopía”

El dirigente consideró que la ley ni siquiera se debe discutir, sino desechada y en su lugar un proyecto de legislación consensado con todos los sectores, es decir, la parte técnica, científica, cultural, productiva para que se acomode a la cultura de los mexicanos.

“Esta es una legislación que se trajeron de Alemania, pero los alemanes no tienen charrería ni pelea de gallos. No podemos traer una cultura extranjera y querer adaptarla a México así nomás, somos muy diferentes los mexicanos”, concluyó

Elizabeth Roacho, presidenta del Colegio de Ingenieros Zootecnistas, consideró que la iniciativa de ley no incluyó la opinión ni la participación de los eslabones de las cedenas productivas, sobre todo de alimentos.

“Creemos que esta ley es demasiado radical, que compara e incluso en un rango más alto a los animales que al ser humano. No estamos en contra del bienestar animal, pero creemos que debe ser y se debe de cuidar la producción de alimentos, siempre buscando el bienestar de las diferentes regiones del país”, concluyó.