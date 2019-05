Protestan frente a Palacio por asesinatos de mujeres

Chihuahua.- Organizaciones de defensa de los derechos de la mujer protestaron frente a Palacio de Gobierno por los recientes asesinatos de mujeres ocurridos en Chihuahua y afirman que el estado se encuentra en vigilia ante tal situación.

Graciela Ramos, de la organización Mujeres por México capítulo Chihuahua, afirmó que mientras no se cumpla con la sentencia del campo algodonero que tiene que ver con el cambio cultural, la violencia en contra de las mujeres no va a parar.

Agrego que, la revictimización que se le da a las mujeres desde el momento en que existen omisiones en la integración de las carpetas de investigación y hasta las filtraciones y publicaciones no ayudan en lo absoluto.