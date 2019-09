Protestan habitantes del ejido Ocampo en el Congreso

Chihuahua.- En la sesión del Congreso del Estado, un grupo de habitantes del ejido Ocampo realizan una protesta silenciosa pidiendo agua potable para sus familias.

Los manifestantes señalaron al ser entrevistados que la Junta Municipal de Aguas no los han atendido y su titular, Roberto Lara no da solución al problema.

"Tenemos un problema de muchos años y no nos resuelven, queremos agua para beber, la necesitamos", dijo el señor Manuel Torres.

Manifestaron que esperan ser recibidos por los diputados para buscar una respuesta.