Protestan vecinos de la Rosario por falta de agua potable

Un grupo de unos 40 vecinos de la colonia Rosario se congregaron esta noche sobre la calle Urueta, entre la 54 y 56 en protesta por la falta de agua desde hace días y en donde responsabilizaron a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de incumplir y no verificar el tandeo de pipas.

La maestra jubilada Carmen Nevárez declaró hace unos momentos a El Diario que la explicación que reciben de la JMAS vía telefónica, es que fue vandalizado el pozo que les suministra el vital líquido en esa zona.

“Pero no es el único problema que tenemos, pues según ellos mandan pipas cuando marcamos el 073, incluso le dan a uno número de reporte y que con ese número dizque van a llegar las pipas pero es mentira

Los choferes de la pipas no respetan eso, al parecer los contratan como servicio particular para que nos traigan agua, pero vemos que solamente pasan por las casas y cuando uno les habla, ellos sacan unas listas que traen y no llegan”; denunció la maestra Nevárez.

A decir de los afectados hay una “grave corrupción de pipas y donde la JMAS, no da resultados y no soluciona el problema.

Ya nos desesperamos de esta situación, tenemos mucho navegando con ese problema, donde según la JMAS hay un reglamento pero no se respeta, nunca completan el horario y con este calor no tenemos agua ni para bañarnos, menos para los aires acondicionados”; dijeron.

Los inconformes amenazan con buscar pipas durante esta noche para llevarlas hasta su domicilio.

Mencionan que tienen hasta una semana sin agua en sus domicilios.

Asimismo indicaron que mañana acudirán a buscar al alcalde Marco Bonilla y también a la gobernadora María Eugenia Campos para que les den solución.