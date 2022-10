Proyectan espacio para actividades ecológicas

Archivo

Luego de que se generaran los acuerdos entre sociedad civil, gobierno del estado y propietarios del Cerro Grande, Arewakawi, se seguirá un proceso hasta que se consolide el decreto para que se convierta en área natural protegida. Esto significaría que estaría prohibida cualquier construcción en el emblemático cerro, así como cambios de uso de suelo y estaría destinado a actividades ecológicas, científicas, culturales y deportivas, explicó Luis Rivera, miembro de Salvemos los Cerros de Chihuahua. Sin embargo esto no implicaría el cierre de la gasolinera que ya está construida a las faldas de esta elevación, sino que para ello se continúa con un proceso legal a nivel federal.

“Ahora con la primera área natural de nivel estatal que sería el Cerro Grande se tendría que dar un decreto como lo establece la Ley Estatal para la Protección del Medio Ambiente y el Equilibrio Ecológico que señala un camino legal para estas declaratorias. Una vez que esté concluido el estudio técnico justificativo que analizaremos tentativamente el día viernes en una mesa con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Aparentemente sólo falta definir el polígono del cerro y tras treinta días hábiles el estudio será publicado y puesto a consulta para que las personas interesadas puedan hacer observaciones. Después de treinta días de ello se emitiría el decreto por parte de la Gobernadora Maru Campos”, explicó Rivera.

Comentó que con ello también deberá formarse una institución encargada de la administración del área que sería una Dirección de Área Natural Protegida Cerro Arewakawi, que cuente con presupuesto para los guarda parques, para actividades de reforestación y limpieza, entre otras.

Señaló que al ser un área natural protegida no se podrían otorgar permisos como los que se dieron para la construcción de la gasolinera, para la cual aún continúa un proceso legal. “En el caso de la gasolinera tenemos todavía un proceso de denuncia abierto a nivel federal, porque seguimos considerándola ilegal. Consideramos que el gobierno federal otorgó permisos de manera irregular en 2018 por lo que deben ser revocados. Si es necesario llegaremos a una demanda contra el gobierno federal. No queremos esa gasolinera ni ninguna construcción en el cerro, nos merecemos un área natural protegida donde no haya riesgos de accidentes tan graves como un incendio sobre todo donde hay un ecosistema de pastizal como en el cerro. Sin embargo ese es otro proceso, ahorita sí podría quedarse después del decreto, pero con distintas restricciones”, explicó.

No obstante con el inicio del proceso para considerarlo área natural protegida desde la asociación SLC lo consideran un triunfo histórico y simbólico para las miles de familias chihuahuenses. Por ello se espera que se pueda lograr la declaratoria este año o a principios del 2023.