'Proyecto de alumbrado, un traje a la medida para una empresa hecha a la medida'

Dentro del foro del plebiscito para el alumbrado público, integrantes de la organización Wikipolítica calificaron el proyecto de la Presidencia Municipal como un traje hecho a la medida para una empresa hecha a la medida, para solventar aspiraciones políticas e intereses personales.

Destacaron que, si bien han mencionado que será una licitación transparente, actualmente no existe una sola empresa que pueda ofrecer todos los servicios que menciona el proyecto en un solo paquete; es decir, no hay quien ofrezca las lámparas, las subestaciones, el cableado, los postes y la energía, lo que da a entender que el Municipio ya tiene contemplada a la empresa que será beneficiada con este contrato de 15 años.

Asimismo argumentaron que el proyecto presentado por la Presidencia Municipal no menciona el costo–beneficio, no se ha presentado un proyecto en forma, no hay información financiera ni tablas de costos, sin embargo ya se solicitó el tope financiero. De igual forma reprobaron que se diga que se trabajó con especialistas y expertos pero esos datos no se ven reflejados en el documento.

Agregaron que este tipo de proyectos no se pueden aprobar por más de dos administraciones, sin embargo ellos pretenden que dure 5, sin tener la certeza de la voluntad política de las futuras administraciones.

“Es increíble que Cabildo haya aceptado este documento que no tiene fundamento científico, diagnósticos reales y sin muestreos reales, y hayan avalado concesionar a 15 años 6 mil 200 millones de pesos”, enfatizó el exponente de Wikipolítica.

Con un “digamos no al robo y al fraude disfrazado de inversión”, concluyó su participación en el cuarto bloque del foro.