'Pruebas Covid a viajeros dan certidumbre y confianza'

El Diario

El requisito de una prueba Covid-19 para viajes internacionales es una buena práctica ya que le da certidumbre y confianza a quienes se trasladan de un país a otro, señaló ayer la presidente del Clúster Turístico de Chihuahua, Cristina Muñoz Alcocer.

Consideró que en un determinado tiempo también pudiera pedirse esa prueba en vuelos nacionales a fin de dar mayor seguridad a quienes viajen por motivo de negocios, de placer o estudios, entre otros.

Recordó que a partir del 26 de enero del presente año las autoridades norteamericanas exigen a los viajeros que lleguen del exterior mostrar una prueba Covid-19 que certifique que no están enfermos.

De acuerdo con información dispuesta por el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), administrador del aeropuerto de Chihuahua, se cuenta con vuelos de esta localidad a las ciudades de Estados Unidos como Dallas y Phoenix por American Airlines; Houston a cargo de United Airlines y a Denver por Volaris.

Cristina Muñoz consideró que este nuevo requisito no desalentará el uso de avión y, por el contrario, busca que el viajero se sienta más seguro en su traslado.

Indicó que desde hace ya más de un mes que las autoridades norteamericanas habían anunciado la entrada en vigor de este requisito, por lo que era cuestión de que quienes iban a viajar se prepararan para no perder su vuelo o viaje ese país.

De hecho, dijo que diversas naciones europeas ya tienen tiempo solicitando una prueba negativa de Covid-19 para entrar vía aérea a su territorio.

La presidenta del Clúster Turístico de Chihuahua desechó que esto desaliente la movilidad social de un país a otro, ya que es un trámite sencillo y tiene como objetivo el protegerse unos a otros.

Señaló que ahora los mismos administradores de los aeropuertos internacionales ofrecen el servicio de prueba del Covid-19 para que los pasajeros puedan cumplir con ese requisito.

No obstante, dijo que lo recomendable es que se hagan la prueba con anticipación y no esperen a llegar al aeropuerto a fin de no saturar los módulos.

Cristina Muñoz consideró que se use el servicio de prueba de la terminal solo si la salida es urgente y no se tuvo la oportunidad de practicarla. La gente que planee un viaje, que procure hacer con el tiempo convenido esa prueba de Covid-19.

En lo que respecta a la posibilidad de que en vuelos nacionales también se requiera demostrar que no se está enfermo, dijo que esta sería una de las medidas que tarde que temprano se van a adoptar.