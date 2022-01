Pruebas Covid, caras y tardadas

Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario

Durante las últimas semanas los diferentes laboratorios clínicos de la capital han lucido saturados por personas que buscan realizarse una prueba de Covid19, al grado que las empresas han tenido que limitar el número de solicitantes atendidos por día a un promedio de 100. Además, los costos no varían mucho entre laboratorios.

En tres de las empresas más conocidas de la ciudad, las pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), consideradas el estándar para el diagnóstico del coronavirus, oscilan entre los 950 y los mil 999 pesos. Mientras que los análisis de antígenos van de los 490 a los 260 pesos.

Sin embargo, al tener el estado de Chihuahua una tasa de incidencia de casos activos de los últimos 14 días de 46.2 por 100 mil habitantes, posicionándose en el lugar 9 en el país, ha llevado a que miles de capitalinos acudan a confirmar o descartar contagios. Ayer en la capital se registraron 36 nuevos enfermos.

En los laboratorios Salud Digna, ubicados en la calle Aldama, se realizan diversas pruebas para diagnosticar Covid-19. La más certera es la PCR, un costo de 950 pesos, la cual detecta la presencia actual del virus en el cuerpo del paciente mediante una muestra de fluidos de nariz y garganta, y arroja resultados en un periodo de uno a dos días.

El interesado puede agendar una a través del sitio https:// salud-digna.org/covid-19/estudiocovid-19/. Según la información proporcionada mediante atención telefónica, las citas pueden agendarse hasta tres días después, ya que se cuenta con un número limitado de horarios disponibles, a fin de evitar aglomeraciones.

La prueba, señala la empresa, está avalada por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (Indre) y acreditado por el Colegio Americano de Patólogos (CAP).

Otro test es el de antígeno SARS-COV-2, mediante el cual se detecta la presencia actual de moléculas y proteínas del virus de Covid-19 en el paciente a través de una muestra orofaríngea.

Puede confirmar un contagio en tan sólo dos horas. Su costo es de 260 pesos. Para este análisis también pueden agendarse citas http://bit.ly/sdantigeno para evitar filas.

Una prueba complementaria realizada en Salud Digna es la de Anticuerpos Cuantitativos ANTISARS-COV-2, que establece cuántos anticuerpos desarrollaste después del contagio de Covid-19.

Tiene un costo de 245 pesos y no requiere cita, por lo que los interesados pueden acudir de lunes a domingo de 7 am a 11 am a las sucursales, pero también depende de la cantidad de personas que se congreguen para ser atendidas en ese momento u otro día.

En los laboratorios Liacsa también se realizan diversos estudios para diagnosticar SARS-COV2. La PCR cuesta mil 999 pesos y da resultados en un lapso de entre 48 a 72 horas.

La prueba IGG de anticuerpos tiene un precio de 499 y con diagnóstico el mismo día de su realización. La prueba rápida de antígenos es de 249 pesos, con tiempo de espera para resultados de entre 30 a 1 hora después de realizada.

Las personas que busquen hacerse los análisis en este laboratorio deben acudir a las diversas sucursales y llenar un folio para proporcionar datos del paciente.

Cada sucursal tiene horarios de atención distintos, por ejemplo, la ubicada en avenida Universidad y calle Altamirano recibe clientes de 7 am a 5 pm, pero pueden dejar de realizar pruebas antes, dependiendo de la cantidad de pacientes que se acumulen.

Por ejemplo, ayer se cortó la atención a la una de la tarde pues ya se habían entregado cerca de 150 turnos.

Por este motivo, la empresa recomienda acudir desde temprano para evitar filas, aunque el personal aseguró que al tener un turno, el resto del procedimiento es muy rápido, pues la toma de la muestra no tarda más de 10 minutos por paciente.

En cuanto al Hospital Star Médica, se informó que se hacen pruebas PCR a un costo de mil 290 pesos con resultados entre 24 y 36 horas. El estudio de antígenos tiene un precio de 490 pesos y diagnósticos listos en 30 minutos.

Al igual que en Liacsa, no se requiere de una cita previa, pero también se sugiere llegar a las 7 de la mañana, hora en que abre el laboratorio, toda vez que, aunque el servicio se extiende hasta las 5 pm, el nosocomio tiene espacio limitado a 100 personas por día aproximadamente.

RECOMIENDA SALUD NO ALARMARSE

Debido al aumento de casos de Covid-19, mucha gente acude de inmediato a los laboratorios por temor de haber contraído el virus. No obstante, la Secretaría de Salud del Estado emitió una serie de recomendaciones.

La dependencia indicó que puede existir riesgo si se convivió a una distancia menor de un metro y por un periodo de más de 15 minutos con una persona sin medidas preventivas.

En estos casos, exhortó a la ciudadanía a no entrar en pánico, monitorear la presencia de síntomas dentro de los 10 días posteriores al contacto y acudir a un centro de salud si llegasen a presentarse síntomas durante este lapso.

Además, es importante destacar que aún está presente la temporada de influenza, por lo que muchos de los síntomas que pueden manifestarse en una persona corresponden a esta enfermedad y no a coronavirus.