Publican convocatoria para comisionados del Ichitaip

Esta tarde quedó publicada la convocatoria para quienes deseen ocupar los cargos de comisionados propietarios y suplentes del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip).

Las bases fueron publicadas en la edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado para todos aquellos interesados en asumir dichas funciones durante los próximos siete años, a partir del 1 de enero de 2024.

Los requisitos son: tener nacionalidad mexicana; no haber recibido condena por la comisión de algún delito doloso; contar con grado de licenciatura; experiencia mínima de un año en el área de transparencia comprobable mediante documentos expedidos por autoridades y no haber ocupado puestos de elección popular, no ser ministro de culto, o la titularidad de la Fiscalía, alguna Secretaría de estado o dependencia de cualquier nivel.

La documentación para comprobar los requisitos se recibirá desde la publicación de la convocatoria hasta el 7 de noviembre del presente año.

Quienes acrediten los requisitos se presentarán a un examen de conocimiento el 22 de noviembre y serán citados a una entrevista pública.

Serán electos por la Comisión Especial quienes hayan alcanzado una calificación del 75% o más, de la suma de más diversas etapas.