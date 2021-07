‘Puede más no tener agua a que llueva’

Sergio Alvídrez/El Diario

Varias casas improvisadas y en condición vulnerable en la colonia Los Huizaches al sur de la ciudad, sufrieron afectaciones por las lluvias y encharcamientos en los alrededores, sin embargo la carencia de todo tipo de servicios es más notoria y requieren de más apoyo de la comunidad, así como de las autoridades.

Tal es el caso de Juliana Moreno, de 30 años, madre de cinco hijos, quien vive en su hogar de forma muy precaria y a pesar de los sacrificios, la situación se ha complicado mucho durante el pasar del tiempo y cada vez hay más necesidades.

Tanto ella como otras familias de la zona, muchas de origen rarámuri, se les agujeraron los techos, entró agua y debido a toda la tierra, se hizo lodo por todos lados, se les ensució su ropa, los pocos muebles que quedan y hasta la comida.

Actualmente, requiere lámina para los techos, algo de material de construcción, siempre es necesario el apoyo alimentario, pero lo más importante es el agua, porque aunque llovió, no hay nada como tener agua potable o mínimo que la pipa de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) pase con más frecuencia.

“Aquí pues nos puede más que no tengamos agua a que llueva. Como quiera las casas las reparamos, pero si no nos llega agua, no hacemos nada”, comentó Juliana, quien lavaba parte de lo que se ensució y mojó con la esperanza de que el sol secara rápido al colgar las prendas antes de que volviera a llover.

Proporcionó su teléfono 614 269 30 79 por si alguna persona, institución, autoridad u organización, desea apoyar a esta y más familias, así como conocer su situación.