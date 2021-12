¿Qué comeremos en 2050?

Tomada de internet

El incremento en el número de habitantes y la consecuente demanda alimentaria para estos, enfrenta al sistema agrícola local y mundial al reto de producir alimentos suficientes para la población, que según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el año 2050 sumará 10 mil millones de personas en el orbe.

Lo anterior derivará en un incremento de por lo menos el 70 por ciento en la demanda de productos alimenticios por lo que, según los expertos, es necesario echar mano de la ciencia, la tecnología y la innovación en el campo como herramientas clave para enfrentar la escasez, el cambio climático y la sobreexplotación de los recursos naturales.

Saúl Luján, Maestro Investigador de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Tecnológicas (Faciatec) de la Universidad Autónoma de Chihuahua, señala que, desde ya, debe trabajarse en la tecnificación del campo, el manejo responsable de recursos y la reconversión de cultivos, para poder así enfrentar la situación de mejor manera.

Y es que, de acuerdo con la FAO, en menos de tres décadas, tan solo en México vivirán casi 23 millones de personas adicionales, por lo que a la demanda de alimentos se sumará el hecho de que, una de cada cuatro personas no tendrá acceso al agua potable y se requerirá un 50 por ciento más de energía en el planeta.

En el caso de Chihuahua, la entidad no es autosuficiente en materia alimentaria y depende de la importación de granos básicos como maíz y frijol, de otros estados o países. El incremento en la demanda de comida tendría que ir a la par con la producción de la misma, sin embargo, eso no ocurre lo que conlleva un aumento en los precios y a su vez la imposibilidad de adquirirlos.

“Las proyecciones en materia del crecimiento poblacional y demanda de alimento es lo que nos han venido señalando, el 70 por ciento, pero por otro lado uno quisiera que eso se reflejara en un aumento de las actividades agropecuarias, que no van a la par y como consecuencia inmediata vemos que los precios se incrementan. Entra en juego la ley de la oferta y la demanda; se reducen los productos y aumenta la necesidad y los precios se van hacia arriba. Ya tenemos antecedentes con productos como el huevo o el frijol que, en su momento escasearon, subió el precio, la producción se normalizó, pero el precio nunca bajó y absorbimos el costo”, dice Saúl Luján.

Uno de los grandes retos actuales, señala, es el crecimiento de las manchas urbanas y por ende sus necesidades, pero la población también debe ser partícipe de lo que hacen los productores porque finalmente se trata de los alimentos.

“Se demanda un manejo más responsable de los recursos del campo, porque no basta con decir que se es productor de cierto cultivo, sino que se miden indicadores de otra naturaleza como el uso del agua, las emisiones de carbono que lanzan al ambiente, etc. Pero también ellos requieren el apoyo institucional, centros de investigación para tener insumos en tiempo y forma. Los productores hoy día ya casi son considerados como héroes porque hemos visto un encarecimiento muy grande de insumos como agroquímicos, semillas y combustibles; esto merma los márgenes de utilidad y da un inevitable aumento en los precios que finalmente como consumidores pagamos”.

Hablar de tecnificación del campo, dice el especialista, deriva en ahorro de recurso hídrico pero también en cuestiones económicas debido a que, no todos los productores cuentan con el dinero necesario para hacerlo.

“Esto es muy importante porque en materia de tecnificar o no un riego está de por medio un 40 por ciento del uso del agua; es lo que en términos generales nos permite ahorrar un sistema de riego. Estas tecnologías no están al alcance de cualquier productor, requieren una inversión grande. Lo que nosotros, a través de la Facultad, promovemos es el uso adecuado del suelo y la reconversión de cultivos. Hay opciones que se pueden dar echando mano de especies que no requieren mucha agua para reproducirse”.

La reconversión de cultivos va de la mano con la llamada “huella hídrica”, que hace referencia a la cantidad de líquido que se requiere para generar un producto determinado. El impacto, a decir del entrevistado, será menor si se opta por la reconversión. Además, en Chihuahua, existen cultivos que se han sacado de su entorno natural alterando con ello la producción y el consumo de agua. Caso específico: el nogal.

“Sí tenemos algunos cultivos que por su naturaleza demandan más agua, pero son cultivos que sacamos de su ambiente, como son los nogales, que crecían en la orilla de los ríos, pero el ser humano ha promovido que salgan de su ámbito y cause un daño que el árbol no haría de manera natural. De allí la importancia de tomar decisiones acertadas en base a la vocación de la zona”.

Luján explica que el territorio chihuahuense cuenta con 4 zonas o tipos de clima, que van desde el desierto a la barranca y en base a ellas, deben elegirse los cultivos que van desde el sotol -endémico en el desierto- hasta el mango o aguacate del clima sub húmedo de la barranca.

“Hay que tomar una decisión acertada en base a la vocación de la zona. Hemos clasificado al estado en 4 grandes climas y en función de eso va la elección de un cultivo. En la zona norte, donde el agua es más escasa hemos promovido el granado, pistacho y endémicos como el sotol. En la zona de Chihuahua y Delicias -que tiene clima semiseco- el pistacho y granado siguen siendo buena opción y podemos agregar el higo. En clima templado como Cuauhtémoc, Guerrero, Namiquipa, Casas Grandes, hemos visto la manzana, el durazno y se sabe que la pera y el cerezo funcionan bien. La cuarta zona es algo sorprendente: un clima subhúmedo que conforma el 3 por ciento del estado en regiones del barranco como Batopilas, Morelos y la parte baja de Maguarichi. Allí vemos cultivos tropicales como el aguacate, plátano y mango. La misma altitud sobre el nivel del mar y la barrera de la sierra madre occidental les da un microclima muy especial. Aunque pudiera parecer simbólico el 3% del territorio estatal, para ellos realmente es una alternativa para ganarse la vida”, explica.

La reconversión de cultivos dice el académico, trae beneficios también para el suelo, ya que producir de manera amigable significa la introducción de menos agroquímicos, una reducción en la aplicación de compensadores de horas-frío, inductores de brotación y otros elementos que se aplican para hacer que las plantas se adapten a las condiciones de su entorno. Además, requiere que los productores tengan la disposición de aprender, emprender y enfrentar desafíos.

“La principal pregunta que los productores hacen es si hay mercado para vender el producto, porque es el sustento para ellos. Son productores emprendedores los que se suman al desafío porque sí cuesta trabajo voltear a esos cultivos además de que requiere aprendizaje en cuanto a cuidados, atención, nuevas enfermedades, ser consciente de que las necesidades ya no son las mismas y modificar acciones en ese sentido”.

Ante las condiciones adversas, explica el investigador, se da el mejoramiento genético aplicado por los propios árboles quienes, ante la necesidad de sostenerse en su región, evolucionan y se adaptan a los cambios.

“La naturaleza va generando mutaciones de los árboles a través de su semilla. La planta trata de hacer diferentes especímenes para ver cuál le pega y le garantiza la supervivencia a su especie. Por evolución hacen sus propios cambios genéticos, mejoras para sobrevivir a su nuevo entorno. Es algo natural, no promovemos nada artificial”, enfatiza.

De no tomar acciones, el Menú 2050 estaría compuesto de raciones minúsculas, escasas y con ingredientes faltantes.

La huella hídrica de la agricultura representa alrededor del 25 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, por lo que se busca reducirla por lo menos un 30 por ciento, señala Manuel Bravo, director general y presidente de Bayer México.

“Es necesario promover cambios profundos que permitan tener una agricultura sustentable, que produzca alimentos suficientes en cantidad y calidad, mejorando la vida de los agricultores y de la sociedad que los consume, a la vez que cuide el planeta para las siguientes generaciones. El reto es producir más con menos”.

El desafío, dice, es alcanzar un mundo sin hambre, garantizando las necesidades alimentarias del presente sin comprometer a las futuras generaciones. De no tomar las medidas necesarias, cambiar hábitos de consumo y evolucionar las formas de producción, el Menú 2050 quizá esté compuesto de raciones minúsculas, escasas y con ingredientes faltantes.

Algunos expertos hablan de la necesidad de reconocer e impulsar el uso de ciencia, innovación y tecnología en la agricultura, fundamentales para garantizar de forma sustentable la producción de los alimentos que requerirá el mundo del futuro. A través de la ciencia aplicada, investigación y desarrollo, agricultura digital y de precisión, entre otras herramientas, los productores del campo ya están haciendo un uso más eficiente de los recursos naturales, aprovechando mejor los suelos y reduciendo la emisión de gases CO2.

-La crisis alimentaria ya está aquí; nos hacemos tontos creyendo que no va a pasar lo que ya está pasando: Limón

-Los desplazados ambientales son ejemplo de ello

La población no deberá esperar hasta el 2050 para ver una crisis alimentaria porque esta, ya está aquí, señala el ambientalista Arturo Limón. Indica que la problemática citada es fuerte y alguien tendrá que producir la comida por lo que el valor del campo deberá replantearse.

“Estamos entrando en una crisis alimentaria. Habrá una condición desfavorable que se puede acentuar por las cadenas productivas afectadas por el COVID. Desde los chips hasta las cadenas productivas se alteraron. Hay problemas muy fuertes, alguien tendrá que producir la comida; el valor del campo tendrá que replantearse como un programa de estrategia mundial porque no se ve cómo podría subsanarse esa crisis que se está viniendo. Mientras no aprendamos a tener una producción que sane la necesidad estamos ante una crisis fuerte que nos pone en riesgo ante la insolvencia alimentaria que puede llegar. Necesitamos más hombres de estado y menos políticos chafas; políticas de estado encaminadas a resolver problemas básicos como la alimentación, salud, educación, etc.”, asegura.

Limón hace hincapié en que lo dicho por la FAO ya está sobrepasado por la realidad y los habitantes del planeta se hacen tontos creyendo que no pasa nada.

“La FAO puede decir misa, la realidad les ha ganado, lo estamos viendo porque no hay condiciones en este momento de un control gubernamental que regule un mercado con justicia, no el alcahuete de un mercado de avaricia. No podemos hacer la comida de la nada, no podemos cultivar campos sin agua, darle sustentabilidad al distrito 05 desconociendo la región serrana en su calidad forestal. Necesitamos sostener el bosque para que haya agua. En Chihuahua tenemos que atenderlo antes de que se haga alarmante el problema. No hablamos de los desplazados ambientales que son una muestra del problema alimentario. Nos hacemos tontos creyendo que no va a pasar lo que ya está pasando”, dice enfático.