'Que cumpla el gobernador y comparezca al Congreso'

Chihuahua.- La líder de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) diputada Rosa Isela Gaytán Díaz, afirmó que su partido no se va a prestar a la simulación que representan las comparecencias de los secretarios del gobierno estatal ya que contestan con evasivas y el documento del informe está muy alejado de la realidad de los chihuahuenses, puesto que no brinda soluciones a las demandas de la sociedad, razón por la cual decidieron abandonar las últimas comparecencias realizadas el día de ayer.

“Nuestro grupo parlamentario no se va a prestar a estos espectáculos montados para esconder la mediocridad de los resultados de este gobierno”, señaló.

Agregó que el grupo parlamentario del PRI insistirá en la comparecencia del gobernador del estado Javier Corral Jurado, misma que ya se ha solicitado de manera formal sin obtener respuesta.

“Ya que los secretarios sólo acuden al congreso sin la preparación e información necesaria para responder los cuestionamientos de manera clara sobre el actuar de su gobierno. Exigimos que el gobernador cumpla con su palabra”, finalizó.