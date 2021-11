'Que el crimen de mi hija no se olvide y se imparta justicia”

Chihuahua.- El señor José Silva, papá de Jéssica Estrella Silva Zamarripa quien murió en el llamado “Conflicto del Agua” ocurrido el 8 de septiembre del año pasado en Ciudad Delicias, denunció a través de El Diario que los seis militares de la Guardia Nacional (GN) detenidos y procesados en una cárcel de Mazatlán, Sinaloa por el crimen de su hija; buscan ser enjuiciados fuera de Chihuahua “pero eso es una chicanada porque a mí hija la mataron aquí”.

Mencionó el padre de Jessica que el juicio aún no ha iniciado, por lo que espera que el caso de su hija no se olvide y se imparta justicia.

Entrevistado vía telefónica el padre de Jéssica, mencionó que se aplique el rigor de la ley sobre los elementos de la GN involucrados, en este caso; el Teniente de Infantería José Luis F., el Sargento Segundo Bernabé L., los cabos Rubén L y Omar A., así como las soldados Nayeli S. y Jaqueline R.

“Yo he estado trabajando en la labor, en mis ocupaciones pero no he tenido información del arranque del juicio.

Me enteré de la liberación de los tres agricultores de La Cruz y se me hizo muy bien, porque desde cuando debieron haber salido, sólo falta (Andrés Valles), pero haber si no le cascan más cosas”.

Falta eso, que empiece el juicio de los que mataron a mi hija, precisamente mi esposa anda allá (ayer) en el Congreso viendo eso, iban a tener una reunión con toda la bola de diputados, porque hay personas que se andan parando el cuello, diciendo que por ellos salieron los muchachos de La Cruz y no fue así”, subrayó.

Como ya salieron los muchachos de la cárcel, ahí andan en las páginas de Facebook muchas personas parándose el cuello, y nada que fue por otro lado, manifestó el señor José Silva.

Asimismo, mencionó que en el caso de los militares detenidos por el crimen de su hija “andan esos cabrones queriendo que las audiencias las hagan allá, pero no, si lo que hicieron ocurrió en Chihuahua qué tenemos nosotros que andar en Culiacán”, cuestionó.