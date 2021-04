¿Qué es eso de la pandemia?, es la pregunta sorpresiva que hizo el joven Martín, quien señaló haber llegado de un rancho llamado El Oscuro, cercano al municipio de Parral para vivir en un puente en esta capital, ya que aseguró desconocer que exista una enfermedad que haya afectado a todo el mundo.

El joven quien atraviesa una situación difícil de desempleo y en situación de calle habilitó una pequeña hendidura del canal Chuvíscar, a unos metros de la Cruz Roja que explicó, usa como guarida pues no ha conseguido empleo y tiene algunos problemas de consumo de sustancias.

“No he conseguido trabajo, pero estoy buscando, yo sé trabajar en las obras, pero aquí ya no tengo papeles, no tengo nada”, señaló.

Destacó que él desconoce el término de pandemia, coronavirus o la existencia de esta enfermedad que ha afectado a países de todo el mundo.

Aunque el joven destacó que pide algunos apoyos de monedas en las calles, señaló que desearía trabajar.