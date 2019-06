Que la Federación atienda a migrantes como le corresponde: 'Maru'

Chihuahua.- El asunto de la migración que se prevé pueda aumentar considerablemente con el acuerdo entre Estados Unidos y México, es algo que la Federación debe atender como le corresponde y no dejar solos a los estados y municipios, comentó la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

“En Chihuahua, los migrantes son respetados y hay organizaciones que atienden a quienes están en búsqueda de un mejor futuro, pero es la Federación a la que le compete este tema. Nosotros hacemos más de lo que nos toca por ser un Gobierno humanista”, expresó la presidenta municipal.

Recordó que actualmente no se cuenta con un padrón de migrantes, ya que el flujo es variado pero generalmente oscilan entre los 30 o 40 a la semana, que se están máximo tres días y parten a las fronteras.

Hace algunos meses, se instaló un módulo de atención en general en el Edificio de Regidores, donde también reciben a extranjeros para tener certidumbre de su presencia y buscar que no se vulneren sus derechos, sin embargo no han acudido.