Que militantes no se dejen acarrear por una tarjeta de Bienestar: Chaparro

El Diario

Chihuahua, Chih.- El presidente estatal de Morena, Martín Chaparro, reconoció que hay riesgo de acarreos y prácticas antidemocráticas el próximo 31 de julio, cuando el partido realice las votaciones para la renovación del Comité Ejecutivo Estatal.

“Sí hay riesgos de que tengamos esas prácticas, sí los hay, pero precisamente por eso nosotros estamos haciendo este llamado a todos los compañeros y compañeras para que no se presten a ese tipo de prácticas”. Así respondió Chaparro Payán ante la pregunta directa de un representante de la prensa.

Detalló que cuentan con algunos candados como la utilización de un formato de afiliación con papel infalsificable. En caso de que acudieran a emitir el voto personas de otros partidos, pasarían de inmediato a formar parte de las filas de Morena, perdiendo así los derechos que les otorga la ley dentro de otros institutos políticos.

“Si por alguna razón llegaran a haber anomalías suficientemente sustentadas, valoradas, documentadas que se les diga a la Comisión Nacional de Honor y Justificadas y derivadas de alguna situación, la Comisión de Honor y Justicia lo tiene que juzgar, y si el demandante no queda conforme puede acudir al Tribunal Estatal Electoral”, insistió.

Recordó que en 2019 Chihuahua no tuvo ningún problema de impugnación en sus asambleas, pero a nivel nacional se presentaron muchas denuncias de esta naturaleza y por eso se invalidó el padrón de ese año, por lo tanto ahora se trabaja por evitar una situación similar.

Hizo un llamado a los beneficiarios de los programas de Bienestar para que no se dejen condicionar los apoyos que reciben a cambio de votos por un determinado candidato.

“En la medida en que los participantes lo hagan de manera consciente, sin alguna prebenda de por medio, que no se dejen acarrear; que no porque se les entregue una tarjeta de Bienestar se sientan comprometidos por tal o cual persona. Que ejerzan su derecho, su libre albedrío y su consciencia”, concluyó, asegurando que dicho comentario no lleva dedicatoria para el delegado federal Juan Carlos Loera.