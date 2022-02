‘Que se denuncie a exrector Fierro y a exsecretarios’

El maestro por oposición de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) Francisco Flores Legarda hizo un llamado enérgico a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y al Congreso del Estado para que documenten cuanto antes las múltiples irregularidades administrativas en la gestión del exrector Luis Alberto Fierro Ramírez y sean presentadas las denuncias correspondientes.

El catedrático dijo que “ya basta” de todo lo que ha aparecido y se lleva documentado de malos manejos -sin castigo- sobre la figura del exrector, “quien tras haber presentado su renuncia a rectoría, regresó a dar clases en la Facultad de Filosofía y Letras como si nada hubiera pasado”.

Luego de que El Diario publicó ayer los sendos oficios, días antes de dejar su responsabilidad en la rectoría de la UACh, en donde Fierro Ramírez ordenó el 24 de noviembre de 2021 al director administrativo Francisco Márquez Salcido liquidar a su secretario particular Alan Roberto Rentería Rentería y al secretario privado Juan Pablo Martínez Ponce, ambos maestros de tiempo completo en la FFyL; en franca contravención a lo estipulado por el artículo 58 de la Ley Orgánica de la UACh, Flores Legarda dijo que es momento de que las autoridades fiscalizadoras hagan su trabajo.

“Para empezar , es totalmente ilegal lo que hizo Fierro y, por otro lado, en la Ley Orgánica de la Universidad son muy claros los lineamientos de los puestos que deben existir, donde el puesto de secretario privado no sabemos de dónde lo sacaron, sólo existe en la presidencia de la República y en el más alto nivel público”, dijo.

El catedrático cuestionó que si Luis Alberto Fierro utilizó un secretario privado debió haber -en todo caso- reformado la Ley Orgánica donde se especifican los criterios de cada uno de los puestos.

“No existe el secretario privado y llama la atención que si, por ejemplo, en la Universidad dan clases servidores públicos, por Ley no pueden recibir sueldo, más que una prestación muy básica o tratándose de un fideicomiso.

Aquí estamos totalmente ante un acto ilegal, ellos (Fierro y sus ex secretarios) violaron flagrantemente la Ley Orgánica y los reglamentos, porque siendo maestros de tiempo completo no pueden recibir remuneración alguna ocupando un cargo”, subrayó.

Flores Legarda llamó a la ASE a presentar los informes de revisión cuanto antes a los diputados del Congreso del Estado para que éstos a su vez los revisen y “ellos presenten las denuncias penales, administrativas a que haya lugar”, subrayó.

El maestro mencionó que los legisladores no deben ser omisos, por lo que se requiere una actuación de sanción inmediata contra Luis Alberto Fierro y los exfuncionarios de rectoría que percibieron dinero de manera indebida, siendo maestros universitarios.

“Aquí la gran pregunta es: ¿Qué están enseñando como profesores Fierro y los ex secretarios, que pagó indebidamente, a los alumnos de Filosofía? La universidad no es una institución que se merezca ésto, no es para aprovecharse de ella, para enriquecerse; han violado los principios más básicos de nuestra Alma Mater y deben sin duda ser sancionados”, culminó.