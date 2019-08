'Que su deceso no vaya a desencadenar odio': hermana de víctima en El Paso

Chihuahua.- La muerte de María Eugenia Legarreta Rothe en la masacre terrorista de El Paso, Texas, sacudió a la comunidad artística y empresarial local, debido a que su familia es de las más reconocidas en estos ámbitos.

La señora Legarreta recogería a su hija en el aeropuerto de El Paso el pasado sábado, pero antes llegó al supermercado Walmart de Cielo Vista, donde fue alcanzada por las balas que disparó presuntamente el norteamericano Patrick Crusius con decenas de objetivos que se encontraban en la tienda.

La mujer fue una de las 8 víctimas mexicanas de esta masacre, que conmocionó a la comunidad internacional.

A nivel local, María Eugenia era conocida por su labor en el sector privado, junto con sus hermanos Jorge y Martha Legarreta Rothe, quienes mostraron su desconcierto ante los hechos ocurridos en El Paso.

“Que no necesitemos nunca más dolor para demostrar todo nuestro amor, y que su muerte no sea en vano y mucho menos sea motivo de rencor. Yo la voy a recordar con esa sonrisa de siempre”, dijo su hermana Martha, quien confirmó por su cuenta en su red social de Facebook la tragedia, apenas el domingo al mediodía, luego de horas en que la familia estuvo buscando lo que ocurrió con María Eugenia.

El mismo domingo por la tarde señaló, ante los mensajes de solidaridad recibidos, que el cariño de tanta gente por diferentes medios “es una prueba de que en este mundo tan enfermo aún hay mucho amor y mucha luz”.

“Estoy segura que mi Güera está sorprendida por esto, y estará con mi papá, quien le hacía tanta falta, diciendo ´ay, ay a poco tanta gente y ella por qué me conoce, y él quién es´”, aseguró Martha.

“Esto no sucedió en vano, y no es para llenarnos de odio que es lo que menos siento en estos momentos, yo sé por qué está pasando esto tan doloroso y estoy segura de que mi hermana querida con su partida a pesar de todo traerá cosas buenas y llenas de aprendizaje no solo para mi familia sino para mucha gente”, señaló.

A través de las redes sociales y en distintos servicios se ha expresado el sentimiento de pena de las personas que la conocían y que la apreciaban, ya que según varias de las publicaciones, era una persona comprometida con causas nobles.

La familia Legarreta es una de las más conocidas en la ciudad, ya que se ha distinguido en incursionar en varios negocios, incluyendo el sector restaurantero, mientras que Martha es una conocida artista plástica y promotora cultural.

Martha ha expresado a través de sus mensajes que no quiere que la tragedia por la que pasa su familia vaya a desencadenar odio, ya que fue una persona muy querida por quienes la conocían y que a pesar del dolor han encontrado consuelo en la gran cantidad de expresiones de solidaridad. Pidió a los medios de comunicación su comprensión y respeto a la decisión de no dar declaraciones en estos momentos.

Escribió que sus hermanos se encuentran aún en El Paso, Texas, por lo que no hay una fecha definida para esté en Chihuahua.