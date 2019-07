¿Qué sucedió la noche en que desapareció Salma?

Chihuahua.- Hace ya sesenta días, la noche del pasado viernes 31 de mayo Salma Montes fue vista por última vez por las calles del centro de la ciudad de Delicias. Una amiga la acompañó hasta ahí y se despidieron como siempre. “Salma – declaró un testigo - había quedado de verse con su exnovio”, pero nada indicaba que esa sería una noche diferente, ni existían señales de que la joven pretendiera irse de casa por voluntad propia.

A la estudiante de Derecho le gustaba la actuación y unas horas antes había planeado entusiasmada iniciar con los ensayos de una obra de teatro.

“Quedamos de comenzar los ensayos. Ese último día platicamos y unas horas después ya no supimos nada”, contó Violeta, amiga de la joven de 22 años cuyo paradero hasta hoy se desconoce.

Familiares y conocidos la describen como “alegre, amistosa, entusiasta”. La fotografía de su pesquisa así la muestra, con una amplia sonrisa dibujada en el rostro.

Lo que sucedió esa noche continúa siendo la pregunta que atormenta a su familia. Nadie, ni las autoridades al momento, parecen tener la respuesta. Pero sobre esa duda, pesa la confianza de que volverán a verla con vida.

“Deseo que llegue el día en el que nos volvamos a encontrar y no voy a descansar hasta lograrlo”, escribió hoy su hermana Karen, en su red social a través de la cual no cesa de compartir la búsqueda, demandar la actuación de las autoridades y pedir la colaboración de la ciudadanía.

“Te vamos a encontrar, es una promesa”, expresó al cumplirse dos meses de la desaparición de la joven deliciense.



LA DESAPARICIÓN

En los primeros días de junio, la imagen de Salma Yahaira Montes Soto comenzó a circular a través de las redes sociales. Su familia pedía apoyo angustiada por no saber nade de ella desde el viernes 31 de mayo cuando por la mañana salió rumbo a su escuela, el Centro Universitario del Norte.

Por la tarde, había comentado, iría con una amiga para realizar una tarea, pero no regreso a casa.

Tras las primeras horas de ausencia, familiares interpusieron la denuncia, pero su imagen ya circulaba alertando a la población y pidiendo el apoyo para dar con su paradero. Esa noche vestía una blusa blanca con cuello negro, pantalón de mezclilla y tenis blancos.

Cinco días después de su desaparición la Fiscalía emitió la alerta Amber, dando paso al protocolo oficial de búsqueda.



#NOSFALTASALMA

La desaparición de Salma coincidió con el secuestro y posterior homicidio del joven originario de Meoqui, Norberto Ronquillo. Durante sus funerales, familiares de Salma se hicieron presentes para pedir una actuación firme de las autoridades.

Otras marchas se organizaron en los siguientes días, exigiendo acciones concretas para dar con su paradero.

Compañeras de la escuela grabaron además un video, en el que dan cuenta del impacto que ha tenido en sus vidas la desaparIción de Salma









“REGRESA A MI HERMANA CON VIDAS” ESCRIBEN EN CARTA

El seis de julio Karen Montes escribió una carta dirigida a quien privó de la libertad a su hermana:

“A ti que te llevaste a mi hermana Salma, a ti que la tienes escondida en algún lugar, a ti que nos quitaste un pedazo de nuestras vidas sin tener ningún derecho de hacerlo, sin nosotros haberte hecho ningún mal, quiero que hoy siendo el cumpleaños de mi Madre te pongas a pensar en todo el sufrimiento que está sintiendo por no tener su corazón completo, por no poder festejar en este día como ella quisiera hacerlo.

No se merece lo que nos hiciste, ninguna persona se merece pasar por esta situación, ponte a pensar si fuera alguien de tu familia.

No te deseo ningún mal Dios te bendiga y a toda tu familia y te ilumine el corazón para que puedas actuar con bien, sólo quiero a mi hermana de regreso viva para estar completas, para que mi madre pueda ser feliz de nuevo, para que ya no llore todas las noches y días por que Salma no esta con ella, para que pueda dormir en paz sabiendo que mi hermana duerme tranquila en casa.

Le pido a Dios todo poderoso que te ayude a ver la luz y te des cuenta del mal que has causado. No te deseo ningún mal sino todo lo contrario, solo te pido regresa a mi hermana con vida y que Dios te bendiga”





EL ARRESTO Y LIBERACIÓN DEL EXNOVIO

El 14 de junio el ex novio de Salma, identificado como Kevin P. fue presentado ante un juez para responder por el delito de desaparición forzada.

La Fiscalía Especializada de la Mujer, había efectuado su arresto días antes y aseguraba contar con los elementos de prueba suficientes para procesarlo.

Sin embargo, el Juez de control César Alejandro Carrasco Borunda, con sede en Delicias, determinó que el delito que se imputaba no estaba plenamente sustentado, y ordenó la liberación.

La FEM presentó un recurso de apelación ante te el Tribunal Superior de Justicia, el lunes 17 de junio, pero la resolución aún no se ha dictado.

Las autoridades realizaron también un cateo en la casa del exnovio, con quien aseguran testigos se vio por última vez a Salma, pero no se informó de lo que pudo haberse asegurado durante el operativo policiaco.





TE VAMOS A ENCONTRAR ES UNA PROMESA

Hoy al cumplir dos meses Karen publicó en redes sociales: “Dos meses sin saber de ti, dos largos meses sin escuchar tu risa, tu voz, dos pesados meses sin verte, sin poderte abrazar, darte un beso y decirte te amo hermana.

Dos meses tan difíciles no solo para mi sino también para toda la familia, eres nuestra luz, nuestro pedazo de vida que hace falta para ser felices, mi hermanita pequeña, mis ojos, por ti haría lo que fuera y tu lo sabes.

Te pongo en manos de Dios Padre todo poderoso, sé que él y tus ángeles que son mis abuelitos están contigo cuidándote, deseo que llegue el día en el que nos volvamos a encontrar y no voy a descansar hasta lograrlo.

Te amo hermana y te vamos a encontrar, es una promesa”.