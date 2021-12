Quieren llevar alegría a niños de La Noria

Madres y vecinos de la colonia La Noria han pedido el apoyo a la comunidad chihuahuense para poder realizar una pequeña posada con dulces y regalitos a niños de muy bajos recursos y pobreza extrema, para que por lo menos un día puedan sentir la felicidad, el espíritu navideño y la buena voluntad de los semejantes.

Verónica Luna, organizadora de estas acciones, dijo que hay casi 80 niños que tienen todo tipo de carencias, muchos de ellos sólo tienen a su mamá, viven con su abuela o algún familiar, acuden a alguna fiesta que organizan en calles cercanas y los corren porque no fueron invitados, razón por la que han querido hacer una fiesta para los pequeños rezagados y hasta rechazados.

“Aquí hay muchos niños con mucha necesidad. Nosotros apenas podemos con nuestras familias pero la intención es que nos ayuden quien pueda y juntar lo más que se pueda y darles un poquito de alegría. Si los viera, todos tristes todo el año y si ven unos dulces, un regalito, un pastelito, les hacemos el año, créame que sí”, comentó la mujer también madre de familia.

Explicó haber solicitado hace algunos días el apoyo de la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Carla Rivas Martínez, para realizar este pequeño convivio, sin embargo dijo que hasta ahora no se han vuelto a comunicar con ella su equipo de trabajo, “quizás tiene mucho trabajo y ya no se acuerda, por eso estamos pidiendo apoyo a la gente, al Municipio, a quienes puedan, pero que no dejen pasar este día. No es mucho lo que se tiene que hacer, sólo juntar unas bolsitas, un pastelito, refrescos o algunos juguetitos sencillos, lo que puedan”, expresó.

La posada se pretende hacer en un sencillo domicilio en la calle Gloria de los Ángeles No. 8033 en la colonia La Noria.

Para comunicarse con Verónica, pueden llamar al teléfono 614 461 79 10 o a su hija Dayana Michel Pérez Luna al 614 539 77 03.