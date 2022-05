‘Quiero que mi hijo crezca sin estereotipos de género’

“Lo que más me gusta de ser mamá es ver como mi hijo crece; tener la oportunidad de educar y encaminar a un ser humano; sensibilizado, con una visión diferente a lo que de manera cultural la mayoría fuimos educados, es difícil por mi labor, pero considero que él es una personita responsable, respetuosa y amorosa”, expresó Dámaris Astrid Carlos Barboza, policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia y madre de Alex, de 15 años.

La labor de Dámaris consiste en realizar diligencias encaminadas a la búsqueda y localización de mujeres y niñas ausentes, responsabilidad que la ha enfrentado a grandes retos.

“En mi trabajo no hay horario. Muchas veces descanso y otras no; he tenido que pasar cumpleaños, navidades y eventos escolares lejos de mi hijo. Es difícil que se adapten a este estilo de vida, pero sin duda, sabes que lo estás haciendo bien cuando tus hijos te reconocen; cuando mencionan con orgullo que su mamá es policía”.

Para ella, el ser madre es uno de los sentimientos más bonitos que ha tenido en la vida y una de las cosas que más quiere para Alex, es que él sea un hombre lleno de amor, un ser humano respetuoso, trabajador, dedicado, sin estereotipos de género y que la profesión que él desee desarrollar, la ejerza con compromiso y vocación.

“Los retos son día a día, desde estar corriendo contra el reloj para coordinar trabajo, escuela, actividades familiares, sociales, pero sobre todo mi mayor reto es formar un ser humano respetuoso y amoroso en estos tiempos de violencia”, dijo la policía.

Dámaris cuenta que al saber que sería madre sintió mucha incertidumbre.

“Es difícil ser mamá, o mamá y papá; pero es necesario ser responsables al encaminar a nuestros hijos para que sean buenos seres humanos. Priorizar el respeto de nuestros hijos hacia las demás personas. Quitemos esos estereotipos sociales en relación con el género que lastiman de una manera irreparable a nuestra sociedad, en el caso de las madres que tenemos varones, hacer de estos seres humanos, no hombres, personas respetuosas, amorosas, que brinden lo mejor de sí para nuestra sociedad”, externó Dámaris.

Al finalizar, la joven madre dijo que siempre hay que recordar que “cada una somos el ejemplo y la persona más amada para nuestros pequeños; ¡Feliz día de la mami!”.

