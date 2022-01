Quince irregularidades en cuentas de 2019 ameritan denuncia penal

Chihuahua, Chih.- Diputados de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado se reunieron para escuchar del Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, el informe general de la fiscalización de la cuenta pública 2019, de donde se derivarán 16 denuncias penales.

Acosta Félix presentó una serie de observaciones más relevantes tanto del Gobierno del Estado y sus organismos descentralizados, así como de diversos municipios y refirió que entre las auditorías practicadas se determinaron 1,471 recomendaciones de las cuales 131 son hacia el Ejecutivo Estatal, 6 al Legislativo, 4 al Poder Judicial, 1231 a los municipios y 99 a otras entidades; y se determinaron 457 recomendaciones.

Del total de observaciones, se generó un informe de presunta responsabilidad, 60 de faltas graves, 291 de faltas no graves y 15 denuncias de hechos es decir penales, 6 de ellas correspondientes a los municipios que hicieron la contratación de despachos para la recuperación del Impuesto Sobre la Renta, pero no presentaron evidencia de recuperación de dichos recursos. Otra de ellas es en relación a información falsa de un particular y otras relativas al caso de Ciudad Juárez en donde en el año 2019 se pagó a un despacho para recuperación de pasivos derivados de incumplimiento de pago predial.

Se informó que todas las acciones derivadas ya están tramitadas, enviadas algunas de ellas al Tribunal de Justicia Administrativa en donde han sido admitidas 24 de 30 presentadas, lo que coloca a la ASE Chihuahua, junto con el Estado de México, como las auditorías estatales con más denuncias admitidas ante su Tribunal Estatal correspondiente; finalizó el Auditor.

Durante el desarrollo se resaltó que en años anteriores al 2016, no se hicieron observaciones al Poder Ejecutivo Estatal, esto de entre miles de operaciones financieras que realiza, y en la actualidad se puede tener certeza de que se ha dado cumplimiento a la exigencia de la ciudadanía de conocer la forma en que gastan los recursos públicos el Gobierno Estatal y Municipal y los sus organismos.

También se inició el análisis de la propuesta por la que se solicita una auditoría especial a la Universidad Autónoma de Chihuahua, por las múltiples irregularidades que se han señalado durante la revisión de cuentas públicas pasadas.