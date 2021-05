Quitan apoyos de leche Liconsa

Chihuahua.- Desde enero de este año comenzó el desabasto de leche en polvo que suministra el programa Liconsa a personas de escasos recursos.

Vecinos de varias colonias del norte de la ciudad se dicen afectados por el desabasto que desde el pasado mes de enero inició, dejando principalmente a los adultos mayores en una situación adversa ante la necesidad de comprar productos más costosos.

Desde hace tres meses los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche Liconsa no les han surtido los sobres del lácteo en polvo, lo que ha generado preocupación de quienes se encuentran dentro del padrón, informó Juan Carlos Portillo, encargado de la tienda Super Carnes Medina, que es punto de reparto en la colonia Juan Güereca.

“El sobre con subsidio tiene un valor de 11 pesos y rinde para dos litros de leche, ahora las personas deben pagar más, y sólo les alcanza para un litro, por eso la urgencia de ver restablecido el abasto de la leche”, señaló.

“La única leche que tenemos ahorita es el paquete que cuesta 22 pesos, porque ésta no está subsidiada”, comentó el encargado de la tienda que es punto de venta en la colonia Juan Güereca y tiene el número 811004600.

Informó que desde el pasado mes de enero de este año comenzó a faltar la dotación de leche, y no recibió ningún aviso formal del por qué de su suspensión, “sólo vinieron por la lista en la que se encuentran los beneficiados del programa y ya no han vuelto”, comentó el señor Portillo.

“No tenemos fechas de cuándo se pueda reanudar el servicio, todavía existe desabasto y no nos han informado nada al respecto”, informó Aldo Acosta de las oficinas de Sedesol Chihuahua.

La lista con los beneficiarios de este año está completamente vacía, ya que no se ha surtido la leche subsidiada. “En el mes de abril no va haber leche, probablemente sea para el mes de mayo”, fue lo que le dijo a Juan Carlos la promotora de ventas que acude a la tienda.

La preocupación de sus vecinos dijo, es visible, debido a que en la colonia los más afectados son mayormente niños, adultos mayores, personas con alguna enfermedad o discapacidad, así como mujeres en periodo de lactancia.

“Voy cada tercer día a la tienda a ver si ya llegó la leche, pero me dicen que todavía no, y no han avisado para cuándo”, comentó el señor Arzabala que está en la lista de beneficiados del programa Liconsa.