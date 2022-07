Quitan bancas del Central que habían colocado alumnos del ISAD

Chihuahua.- Un grupo de alumnos del Instituto Superior de Arquitectura y Diseño (ISAD) decidieron colocar bancas de madera a las afueras del hospital Central, para que los familiares y pacientes tuvieran un lugar para tomar asiento, ya que hay días en los que pasan horas afuera del lugar y no hay donde descansar.

Personal de seguridad del recinto llamaron a sus superiores los cuales dieron la orden que fueran retiradas de manera inmediata, los alumnos, aproximadamente un grupo de 25, estuvieron en desacuerdo por dicha medida.

Posteriormente personal de seguridad privada del hospital solicitaron la presencia de elementos de la Policía Municipal para retirar a los jóvenes y los taburetes que se habían colocado; los estudiantes señalaron a los uniformados de la labor que estaban haciendo con los asistentes al hospital y les informaron que no había fundamentos legales para retirarlos ya que no estaban entorpeciendo la labor ni obstaculizando las entradas y salidas.

Los jóvenes solicitaron hablar con quienes habían girado las instrucciones de quitar las bancas, pero les fue negado el acceso.

Un hombre, el cual tenía vendados ambos pies, indico que era una buena idea, "Yo ahorita tengo mis pies vendados y vengo saliendo del hospital y no hay un espacio dónde pueda sentarse, ya que solo me fue prestada una silla de ruedas y aquí me dejaron, y estoy a la espera de que un familiar venga por mi", señaló.