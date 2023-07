Radicalizarán protestas empleados de Bienestar

Chihuahua, Chih.- Exempleados de la Delegación del Bienestar que fueron despedidos a través de llamadas y mensajes de Whatsapp la semana pasada, indicaron que no han recibido ninguna respuesta de parte de la dependencia, por lo que hoy lunes tienen contemplado efectuar otras protestas más radicales.

Según informaron los afectados, entre las posibles acciones está una huelga de hambre hasta obtener una repuesta a sus demandas, que incluyen la reinstalación o liquidación, a pesar del riesgo que esto representa para su salud. Las oficinas de la Delegación del Bienestar, ubicadas en al avenida Ocampo y Paseo Bolívar, permanecieron cerradas de miércoles a viernes debido a estas protestas, por lo que los usuarios no han podido acceder a realizar trámites, situación que continuará hoy en caso de no haber una solución. Hasta ayer por la tarde, los extrabajadores mantenían el plantón en el exterior del edificio a pesar de las altas temperaturas y optaron por hacer turnos para tener presencia en las oficinas de la avenida Ocampo.

Martha Sauzameda, quien forma parte de las personas despedidas mediante una llamada o mensaje, comentó que ha sido agotador estar en el plantón, pero que esperan algún acercamiento, debido a que no les dieron una liquidación, bajo el argumento de que venció el plazo del contrato laboral.

Al respecto Samantha Gómez, quien también es una de las personas afectadas, explicó que será este día cuando decidan las acciones a tomar, pero que entre sus compañeros existe la intención de hacer una huelga de hambre, como una medida más radical y ante la indiferencia de la Federación.

El despido de 70 empleados de la Secretaría del Bienestar en la ciudad de Chihuahua fue ordenado a nivel central, desde la Ciudad de México, sin consultar a la delegación estatal, apuntó el sábado el titular de esta oficina, Juan Carlos Loera de la Rosa.

“Yo no me enteré, hasta que los despidieron (…) esa decisión se tomó a nivel central por parte, me imagino de los de recursos humanos de la Secretaría de Bienestar en México. Eso ocurrió, ahora sí, sin decir “agua va” (…) yo no fui considerado en esa decisión, me parece que habría que haber empezado por otro lado”, explicó.

En tanto, a pregunta expresa de si la instrucción de despido masivo se debió a decisiones políticas por parte de la titular de la dependencia, Ariadna Montiel, el funcionario solamente refirió: “espero que no”.