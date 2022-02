Reajustarán operativo ‘Juntos por Juárez’

Chihuahua.- Pese a la ola de asesinatos que se registró el pasado fin de semana, el fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, aseguró que no se puede establecer aún que exista un repunte de hechos violentos en el estado.

Fierro Duarte explicó que, aunque se en últimos días se presentaron hechos que han incrementado el número de homicidios, no se trata de un fenómeno generalizado en todo el estado. Destacó que, en el caso de Ciudad Juárez, donde se reportaron 11 homicidios entre el sábado y el domingo, se harán ajustes al operativo Juntos por Juárez.

“Estamos a la mitad del mes, hasta que no termine el mes no podemos generar un análisis de si está repuntando o no. Tuvimos dos hechos relevantes en los cuales nos crece el número de homicidios, sin embargo, esto no es generalizado en todo el estado ni en el número de homicidios”, dijo.

Tan sólo durante el sábado, en la frontera fueron privadas de la vida ocho personas. Causó conmoción la masacre perpetrada en el velorio de un reo que murió el pasado martes en el Cereso 1 de Aquiles Serdán, el cual dejó un saldo de 6 víctimas, entre ellas un menor de 12 años. La noche anterior, en la misma velación, otras tres personas murieron en un ataque.

Sobre este caso en particular, el fiscal manifestó que se están realizando las investigaciones para determinar el móvil e identificar a los agresores. No obstante, advirtió que el hecho estaría relacionado con la una pugna entre criminales que quieren apoderarse del centro de la ciudad.

En la capital, la cifra de homicidios es ya casi la misma con la que cerró enero, pues hasta ayer por la tarde se contabilizaban 17 hechos, contra 18 del mes pasado. El último evento, reportado cerca de las 16:30 horas, fue la localización de un cuerpo encobijado en en la cercanía de un arroyo que pasa por la colonia Robinson.