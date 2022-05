Realiza Jmas instalación de drenaje previo a pavimentación en Vista del Bosque

Chihuahua.- La Junta Municipal de Agua y Saneamiento lleva a cabo la instalación de drenaje previo a la pavimentación de la calle Principal Vistas del Bosque al Sur de la ciudad.

Se ha intensificado el trabajo en 600 metros de línea lo que llevará trabajos de al menos de una semana. En esta calle principal ya se contaba con la instalación de la línea general de agua potable, no obstante se amplió el drenaje a distintos domicilios que aún no contaban con el mismo para posteriormente se pueda realizar la pavimentación por parte del Municipio y no se tenga la necesidad de abrir de nuevo esta calle.

Así lo explicó Enrique Torres, jefe del departamento de alcantarillado de la JMAS, que se encontraba supervisando la apertura de un pozo de revisión de líneas de drenaje y mantenimiento.

“Llevamos aproximadamente casi 600 metros de línea general de 8 pulgadas y estamos instalando ya las descargas sanitarias, que el día de hoy fueron 10 descargas para domicilios que ya estaban conectados, pero también ya instalamos los nuevos”, explicó por su parte Patricia Ramos, ing. Civil de la JMAS.

Con estos trabajos se espera que más familias tengan acceso a drenaje en este punto y se puedan también culminar la pavimentación sin contratiempos de esta vía que es una de las más usadas para acceder a colonias como La Noria o Vistas Cerro Grande.