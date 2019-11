Realizan actividades para cubrir gastos de hospitalización

Chihuahua.- Amigos de Karen Trujillo ofertarán ceviches para recabar recursos en apoyo a la joven de 24 años, quien padece hipotiroidismo y diabetes, además que los gastos de hospital han superado los recursos económicos de la familia, razón por la que estarán en la Marisquería “La Resaca”, en Plaza Nogales 404 en el Circuito Universitario de la colonia Cafetales al Norte de la ciudad.

A raíz de la enfermedad que inició hace tres años, ha perdido mucho peso hasta llegar a 29 kilogramos, no tiene suficiente fuerza para comer y batalla para moverse por la desnutrición. Tuvo que ser intervenida en octubre pasado y a pesar de contar con Seguro Popular, no cubrió la totalidad, así que ahora deben recabar fondos para pagar la cuenta.

Para quienes gusten apoyar, la venta a partir de las 12:30 del día hasta las 6:00 de la tarde. El ceviche se venderá por medio litro en 85 pesos y el litro en 170 pesos. Pueden comunicarse al 6142460882 con Antonio Rascón, para apartar pedidos.

Ya anteriormente habían publicado en redes sociales como Facebook la actividad con el fin de que Karen pueda mejorar y que los gastos no compliquen la vida tanto de ella como de la familia.